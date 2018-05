Veste proasta pentru Serena Williams: NU va fi cap de serie la Roland Garros! Halep, favorita principala a turneului

Serena Williams are in continuare probleme dupa ce a nascut.

Serena Williams, fosta numarul unu mondial, nu se va numara printre capii de serie la turneul de Mare Slem de la Roland Garros, au anuntat organizatorii celei mai importante competitii pe zgura, programata intre 27 mai si 10 iunie, informeaza Reuters.

Williams, tripla campioana a Roland Garros, a descoperit ca este insarcinata in timpul Openului Australiei 2017, pe care l-a castigat. Ea adus pe lume o fetita, in luna septembrie a anului trecut, iar dupa revenirea in activitate, in luna martie, a fost eliminata prematur la turneele de la Indian Wells si Miami.

Campioana americana, in varsta de 36 ani, care are in palmares 23 de titluri de Grand Slam, a declarat ulterior forfait pentru turneele pe zgura, de la Madrid si Roma, iar acum se afla pe locul 453 in clasamentul WTA.

Federatia franceza de tenis a anuntat ca si in acest an lista capilor de serie de la Roland Garros va fi stabilita in functie de clasamentul WTA.

"In consecinta, (lista capilor de serie) va reflecta clasamentul mondial din aceasta saptamana", au precizat organizatorii.

Romanca Simona Halep se afla in fruntea clasamentului WTA si va fi principala favorita a turneului parizian, la care a disputat de doua ori finala, ultima oara anul trecut (cand a fost invinsa de Jelena Ostapenko).

Serena Williams va putea concura la Roland Garros in baza regulii "clasamentului protejat", care le permite jucatoarelor sa revina dupa pauze mai lungi si sa ia parte la competitii, tinandu-se cont de pozitia pe care o ocupau inaintea absentei lor.

Mai multe rivale ale americancei, intre care si Simona Halep, considera ca Serena Williams ar fi meritat sa fie cap de serie.

"Este normal sa aduci pe lume un copil. Este normal sa ai un clasament protejat... Asta lucru merge dincolo de tenis. Oamenii vor decide, deci, unde va fi ea clasata pe tablou, insa dupa parerea mea este bine sa protejezi clasamentul atunci cand o jucatoare da nastere unui copil", a declarat Halep.

Tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal de la Roland Garros va avea loc vineri, iar competitia va debuta duminica.

