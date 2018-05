"Victoria asta e pentru toate mamele!" Serena Williams a explicat de ce s-a imbracat in costum de PISICA la Roland Garros!

Inainte de meci, Serena a tras atentia cu costumatia speciala, un costum de pisica ce i-a evidentiat toate formele.

Dupa victoria muncita cu Pliskova, Serena a declarat ca imbracamintea ei a fost declaratie pentru toate mamele care stiu prin ce a trecut ea. Serena nu e cap de serie la Roland Garros dupa ce si-a pierdut toate punctele acumulate in pauza de maternitate.

"Victoria asta e pentru toate mamele care au fost gravide si care au fost nevoie sa revina in mijlocul actiunii. Asta reprezinta acest costum. Nu poti sa bati un costum de pisica, nu?", a spus Serena imediat dupa meci.

Not all superheroes wear capes. Ours certainly doesn’t.

Serena Williams on @TennisChannel:

"All the moms out there that had a tough pregnancy and have to come back and try to be fierce, in a middle of everything. That's what this represents. You can't beat a cat suit, right?” pic.twitter.com/VzU1MdBLVe