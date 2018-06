Serena Williams ocupa locul 451 WTA inainte de Roland Garros! Salt spectaculos facut de americanca in clasament. Si e abia in turul 3!

Serena Williams a revenit cu mari ambitii in circuitul WTA, dupa mai bine de un an de absenta.

Serena Williams a inceput Roland Garros pe locul 451 in clasamentul mondial WTA. Americanca le-a invins pe Kristyna Pliskova (7-6, 6-4) si pe Ashleigh Barty (3-6, 6-3, 6-4) pana in turul 3, unde va da peste Julia Goerges.



Gratie celor doua victorii de pana acum, Serena Williams a urcat 203 locuri, ea aflandu-se in prezent pe 248.



Daca va trece si de Goerges, Serena Williams poate ajunge pe 181.



Daca va castiga titlul de la Roland Garros, Serena Williams se va apropia de top 20 mondial.