Serena Williams vs Maria Sharapova, la Roland Garros 2018! Antrenorul Serenei o distruge pe rusoaica: "Serena e mai buna!"

Serena Williams si Maria Sharapova se dueleaza in socul turneului de pana acum la Roland Garros.

Cele doua mari rivale lupta pentru revenirea in elita tenisului, dupa o perioada in care au absentat din diferite motive. Serena a nascut, in timp ce Sharapova a fost suspendata pentru dopaj.

Antrenorul Serenei spune ca eleva lui este mai buna si e convins ca va castiga.

"Ambele au jucat un tenis foarte bun pana acum. Le stim istoria foarte bine. Serena a castigat ultimele 18 meciuri directe, dar ea acum revine in competitie. E primul turneu la care joaca de cand a nascut. Are doar 3 meciuri pana acum. Sharapova e intr-o forma fizica mai buna, dar Serena e jucatoarea mai buna dintre cele doua", a spus legendarul Patrick Mouratoglou.

Doua victorii are Maria Sharapova in fata Serenei, finala Wimbledon din 2004 si Turneul Campioanelor.