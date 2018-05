A cazut in FUND! Serena Williams a oferit imaginea zilei la Roland Garros 2018. Victorie dupa 2 ani pe zgura! VIDEO

Imbracata intr-un costum special, Serena Williams s-a duelat cu Krystina Pliskova si a reusit sa se impuna in doua seturi disputate, 7-6; 6-4 pentru fostul numar 1 WTA.

Serena Williams castiga primul set! Dupa ce a fost condusa cu 3-0 in tiebreak, Serena a castigat 6 puncte consecutive si apoi s-a impus cu 7-4!

In setul al doilea, Pliskova a facut prima break-ul, insa Serena a revenit si s-a impus la 4, cu un timp total de o ora si 48 de minute de joc.

Serena a oferit si imaginea zilei la Paris. Ea a cazut in fund in incercarea de a lovi o minge scurta trimisa de adversara ei la fileu in setul secund.

See how @serenawilliams just fell yakata for ground. Jumpsweet still fantastic though.@fkabudu this should be your fit fam jumpsweet inspiration pic.twitter.com/3MoDKsFydJ