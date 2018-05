Simona Halep, in topul celor mai influente sportive din lume! Ce loc ocupa liderul mondial intr-un clasament condus de Serena Williams

Simona Halep a devenit una dintre cele mai bune si apreciate sportive din Romania.

Jurnalistii de la ESPN au realizat un top al celor mai influente sportive din lume, iar liderul mondial al clasamentului WTA ocupa pozitia a sasea. Simona Halep ocupa locul 77 in clasamentul general, top in care sunt incluse si personalitatile masculine din lumea sportului.

Ierarhia feminina este condusa de Serena Williams. Top 3 este completat de alte doua jucatoare de tenis: Maria Sharapova si Venus Williams.

Clasamentul intocmit de ESPN a fost realizat dupa ce au fost luati in calcul factori precum cautarile pe Google, numarul de fani de pe retelele de socializare sau sumele castigate de sportive din afacerile in care au fost implicate. Potrivit ESPN, Halep castiga anual 8 milioane de euro din sport si afaceri si are peste un milion de fani pe retelele de socializare.