Reactia lui Ilie Nastase dupa ce a vazut-o pe Serena Williams la Roland Garros in echipamentul de "Catwoman"

Ilie Nastase a iesit in urma cu o saptamana cu o declaratie la adresa Serenei Williams, ironizand-o pe sportiva din SUA.

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile! Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00!

"Nu stiu daca mai joaca la Roland Garros, zicea domnul Tiriac ca e cam grasa. Nu cred ca poate sa slabeasca. (...) Am vazut-o la nunta regala. Arata bine, nu? Da, arata bine...", spunea Ilie Nastase in urma cu o saptamana.

Acum, fostul lider ATP a vorbit din nou despre sportiva din SUA, dupa ce a vazut-o la Paris purtand un costum cel putin inedit.

"Am inteles ca ar avea ceva probleme cu circulatia. Nu stiu exact de ce a aparut asa. Daca regulamentul permite asa ceva... Spectatorii sunt cei care vor putea spune daca sunt de acord sau nu cu o astfel de aparitie a ei. Eu stiu ca tot timpul am jucat in echipament de culoare alba. Intre timp, vad ca lucrurile s-au schimbat", a spus Nastase, citat de TelekomSport.