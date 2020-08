Se anuleaza US Open!? Campionul en-titre, Rafael Nadal s-a retras: "Nu pare ca suntem in controlul situatiei"

Rafael Nadal nu va mai participa la turneele programate in SUA in urmatoarele saptamani.

Campion en-titre al Openului American, Rafael Nadal s-a hotarat sa nu ia parte la editia 2020 a Grand Slam-ului newyorkez, fixata sa inceapa in ultima zi a acestei luni.

Cvadruplu castigator la US Open, ibericul ramasese pe lista jucatorilor inscrisi, la fel ca Simona Halep in prezent, dar a revenit asupra deciziei, alegand sa nu participe nici la ATP Cincinnati, si nici la US Open 2020.

"Dupa multa gandire am decis sa nu joc in acest an la US Open. Situatia la nivel global e foarte complicata, numarul de cazuri pozitive la COVID-19 creste si nu pare ca suntem in control. Stim ca acest calendar al sezonului de tenis e barbaric, dupa 4 luni de pauza, dar inteleg si multumesc pentru eforturile pe care organizatorii le depun. Abia ce am fost informat ca turneul de la Madrid nu se va juca in acest an.



Federatia Americana de Tenis are respectul meu, oficialii US Open si ATP incearca sa tina un eveniment deopotriva pentru jucatori si fanii din intreaga lume. Asta e o decizie pe care nu voiam niciodata sa o iau, dar am ales sa fac ce-mi spune inima de data aceasta, iar in urmatoarea perioada mi-as dori mai degraba sa nu calatoresc", a scris Rafael Nadal pe Twitter.

Rafael Nadal are in continuare sansa de a-si apara un turneu de mare slem in acest an, dar nu la US Open, ci la Roland Garros, competitie reprogramata pentru perioada 21 septembrie - 11 octombrie. Actualmente, Rafa ocupa locul 2 in clasamentul ATP, cu 9850 de puncte, cu 370 mai putine decat liderul mondial, Novak Djokovic.

This is a decision I never wanted to take but I have decided to follow my heart this time and for the time being I rather not travel. pic.twitter.com/8VA0aSACVy — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020