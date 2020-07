Andy Murray vrea sa joace la US Open, dar se teme sa calatoreasca la New York: drum liber spre titlu pentru Novak Djokovic?

Fost lider ATP, Andy Murray declara ca isi doreste sa participe la editia 2020 a Openului American, dar in acelasi timp recunoaste ca ideea de a face deplasarea la New York il inspaimanta.

"Daca turneul nu ar fi programat, antrenamentele mele si recuperarea mea ar fi diferite. Mental, ma gandesc ca circuitul se va relua, dar problema este calatoria. Cat priveste deplasarea, probabil imi va fi putina teama sa ma duc acolo," a declarat Andy Murray, informeaza Sky Sports.

"Sper ca US Open sa aiba loc, dar daca nu se va putea tine, e in regula. Nu spun ca turneele trebuie sa revina, ci doar atat timp cat e sigur pentru jucatori, iar din acel moment vom incerca sa concuram," a adaugat dublul campion la Wimbledon.

Cu Roger Federer abia revenit dupa accidentare si doua operatii, iar Rafael Nadal indicand ca va alege sa participe doar la Roland Garros pentru a-si maximiza sansele de a castiga un Grand Slam in 2020, Novak Djokovic ramane favorit clar la castigarea US Open 2020.

Desi turneul de la Washington, primul fixat in calendarul revizuit care tine cont de evolutia pandemiei, a fost anulat, americanii cred in continuare in sansele derularii US Open 2020, programat pentru perioada 31 august - 13 septembrie.