OFICIAL | Numarul 1 WTA nu participa la US Open 2020: care a fost reactia organizatorilor de la New York 

Ashleigh Barty nu va juca la New York in aceasta toamna.

Cu doar cateva zile inainte ca organizatorii US Open sa inchida perioada de inscriere, numarul 1 WTA, Ashleigh Barty a luat decizia de a nu participa la editia 2020 a Grand Slam-ului newyorkez.

"Impreuna cu echipa mea am decis sa nu calatorim in Statele Unite pentru turneele WTA Cincinnati si US Open. Iubesc ambele competitii si tin sa anunt ca a fost o alegere realmente dificil de facut, dar exista in continuare riscuri notabile pe fondul raspandirii COVID-19 si nu ma simt confortabil punandu-mi echipa in pericol.

In ceea ce priveste competitiile din Europa, fixate pentru luna septembrie, inclusiv Roland Garros, voi lua o decizie in saptamanile viitoare", a afirmat Ashleigh Barty, conform The New York Times.

Intre timp, echipa japonezei Naomi Osaka a anuntat participarea numarului 10 WTA la US Open, desi nipona a ales sa nu ia parte la turneul din Cincinnati, care va avea loc in acest an tot la New York.

"Respect decizia fiecarei jucatoare. Ash (n.r. Ashleigh Barty) a luat aceasta decizie gandindu-se la ea si la echipa ei. Ii dorim tot binele din lume si abia astept sa o revad jucand", a punctat Stacey Allaster, directoarea turneului de la US Open.