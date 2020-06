E numarul 1 in lume si nu poate sa mearga, dar i s-a refuzat dreptul sa joace la US Open! "Discriminare dezgustatoare"

Australianul Dylan Alcott, numar 1 ITF in proba de tenis in scaun cu rotile acuza US Open de "discriminare dezgustatoare".

Organizatorii Slam-ului newyorkez au decis sa renunte la mai multe probe ale editiei 2020, printre care cea de dublu mixt si cea pentru jucatorii invalizi.

"Tocmai am fost anuntat ca US Open se va tine fara proba pentru jucatorii in scaun cu rotile. Nu ni s-a cerut parerea. Credeam ca am facut suficient sa ma calific - sunt de doua ori campion la US Open, numarul 1 in lume. Dar din pacate mi-a lipsit singurul lucru care conta, capacitatea de a umbla. E o discriminare dezgustatoare. Va rog sa nu spuneti ca riscul meu de imbolnavire e mai mare pentru ca sunt invalid. Da, sunt invalid, dar asta nu ma face bolnav. Sunt mai bine pregatit fizic si mai sanatos decat oricine citeste textul meu acum. Nu exista riscuri suplimentare. Sigur, exista lucruri mai importante pe lume, dar alegerea ar trebui sa fie a mea. E discriminare pe fata ca oameni sanatosi sa decida pentru mine ce sa fac cu viata si cariera mea doar pentru ca sunt infirm. Nu e in regula," s-a pronuntat Dylan Alcott, conform The Guardian.

Organizatorii US Open au renuntat si la saptamana de calificari care preceda in anii anteriori cele doua saptamani de competitie propriu-zisa, astfel ca jucatorii clasati sub locul 110 ATP si WTA nu vor avea sansa de a se bate pentru un loc pe tabloul principal. In schimb, $6,6 milioane au fost puse deoparte pentru a fi atribuite jucatorilor carora li s-a anulat sansa de a se putea deplasa si a putea participa la US Open 2020.

Nici decizia aceasta nu i-a multumit pe toti. "Multumesc ATP si US Open pentru ca ne prelungiti perioada de somaj," a fost declaratia ironica facuta de americanul Mitchell Krueger (195 ATP), urmata de afirmatia mai drastica facuta de germanul cu origini jamaicane, Dustin Brown (239 ATP): "Suntem doar niste numere pentru voi."

Cu siguranta, exista si plusuri cu privire la deciziile luate de oficialii turneului de la New York City, decizand astfel acestia micsorand sansele de imbolnavire a participantilor si crescand stadiul general de siguranta in ceea ce priveste buna derulare a Grand Slam-ului din "orasul care nu doarme niciodata."