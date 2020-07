Va fi US Open 2020 turneu de mare slem sau doar o gluma neinspirata? Ce ne spun listele inscrisilor

Listele jucatorilor inscrisi pentru US Open 2020 prevestesc cel mai imprevizibil turneu de Grand Slam din ultimul deceniu.

Editia 2020 a Openului American a ramas neamanata pana in prezent, fiind programata pentru perioada 31 august - 13 septembrie. Bianca Andreescu si Naomi Osaka sunt doar doua dintre fostele campioane de la Flushing Meadows care inca nu s-au inscris pe lista participantelor US Open 2020.

Celor doua li s-ar putea alatura Simona Halep, care s-a dovedit reticenta sa calatoreasca pana la Palermo, pentru turneul fixat in saptamana 3-9 august.

Americanii vor fi nevoiti sa ia decizia finala cu privire la desfasurarea turneului pana in data de 3 august, dar listele de inscriere se vor inchide in curand, fapt care denota ingrijorarile semnificative pe care le au jucatoarele, fie vorba si despre Bianca Andreescu, tenismena care nu ar fi obligata la o deplasare prea lunga, fiind rezidenta a Statului Canadian.

Pe tabloul masculin, Roger Federer va fi marele absent, pe fondul celor doua operatii suferite la genunchi, iar prezenta lui Rafael Nadal ramane sub semnul intrebarii, ibericul antrenandu-se in aceasta perioada exclusiv pe zgura, lasand de inteles ca se pregateste pentru Roland Garros, turneu care trebuie sa inceapa in data de 27 septembrie, la doar doua saptamani de la finalul US Open.