"Nu puteti dansa pe mese sau sa faceti un turneu amical pentru un ban rapid" | Nick Kyrgios nu participa la US Open 2020 si lanseaza acuze scandaloase la adresa lui Djokovic

Nick Kyrgios a luat decizia de a nu participa la US Open 2020.

Faimosul tenismen, Nick Kyrgios a luat decizia finala in ceea ce priveste participarea sa la US Open 2020. Australianul a lansat pe retelele sociale un videoclip in care si-a enuntat refuzul de a calatori in Statele Unite ale Americii in timpul pandemiei de coronavirus.

Jucatorul in varsta de 25 de ani a citit in fata camerei de filmat o scrisoare adresata lumii tenisului in care a punctat ca nu va juca la US Open 2020 din respect pentru cei care si-au pierdut viata din cauza bolii COVID-19, dar nu a ratat ocazia de a-i impunge pe participantii Adria Tour, in frunte cu Novak Djokovic.

"Draga tenisule,

Hai sa luam o gura de aer si sa ne amintim care sunt lucrurile importante: sanatatea si siguranta comunitatii noastre. Putem sa ne reconstruim sportul si economia, dar nu putem recupera niciodata vietile pierdute.

Nu am nicio problema cu faptul ca Federatia Americana de Tenis organizeaza US Open, iar daca jucatorii vor sa participe, este treaba lor, atat timp cat fiecare se comporta potrivit si in siguranta.

Nimeni nu vrea ca oamenii sa isi pastreze locurile de munca mai mult decat mine. Vorbesc pentru tipul care lucreaza in restaurant, pentru oamenii de serviciu, ei sunt oamenii care au cea mai mare nevoie de job-urile lor. Dar voi, tenismenilor, trebuie sa actionati in interesul celuilalt si sa munciti impreuna.

Nu puteti dansa pe mese, facand bani ici si colo prin Europa sau organizand cate un turneu amical pentru un ban facut rapid. Asta e egoist. Ganditi-va la ceilalti oameni, despre asta e vorba in aceasta pandemie. Virusului nu-i pasa de clasamentul tau sau de cati bani ai. Actionati responsabil.

Eu nu voi juca la editia din acest an a Openului American. Ma doare profund sa nu pot fi acolo, concurand intr-una dintre cele mai grandioase arene sportive din lume, stadionul Arthur Ashe. Dar raman acasa pentru oamenii mei, pentru conationalii mei, pentru miile de americani care si-au pierdut vietile, pentru toti dintre voi. Asta e decizia mea, fie ca va place sau nu, iar acestea sunt motivele mele.

Al vostru, Nick," a fost mesajul transmis de Kyrgios.

Dear Tennis,

I will not be playing this year at the US Open.

It hurts me at my core…But I’m sitting out for the people, for my Aussies, for the hundreds of thousands of Americans who have lost their lives, for all of you. #SincerelyYours, @NickKyrgios pic.twitter.com/7EecHNU82l