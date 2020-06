Avantaj nedrept!? Organizatorii US Open i-au trimis Serenei Williams suprafata oficiala de joc la domiciliu, pentru a se antrena mai bine! 

Serena Williams este entuziasmata de gandul participarii la US Open 2020.

Anuntata oficial pentru perioada 31 august - 13 septembrie, competitia de calibru Grand Slam de la New York City o va gasi pe americanca printre participante si ar putea fi una dintre cele mai bune ultime sanse ale Serenei de a mai castiga un turneu de mare slem.

"M-am gandit la acest anunt toata ziua. Abia astept sa ajung la New York. Simt ca Federatia de Tenis din America va face o treaba foarte buna, se va asigura ca toata lumea este bine. Va fi palpitant. Vor fi 5 luni de cand am jucat tenis ultima data tenis, va fi o nebunie! Nu ma intelegeti gresit, o sa imi lipeasa fanii, atmosfera de la New York, oamenii care ma sprinjineau, dar abia astept," a declarat Serena Williams.

Mai mult decat atat, Serena Williams ia in serios aceasta editie a Openului American care se va disputa fara spectatori si le-a cerut organizatorilor sa ii trimita acasa o suprafata identica cu cea pe care se va juca la Flushing Meadows.

"I-a fost trimisa acasa, s-a antrenat pe ea in toata aceasta perioada si e entuziasmata ca va putea juca," a declarat directoarea turneului, Stacey Allaster.

Inevitabil, Serena Williams va avea astfel un avantaj in fata principalelor competitoare, beneficiind de avantajul terenului propriu nu doar la figurat, ci si la propriu. Simona Halep, una dintre cele patru jucatoare care au invins-o pe Serena in ultimele 4 finale de Grand Slam jucate de aceasta ar putea sa nu participe la New York, apreciind riscurile inerente ale participarii ca fiind mult prea mari.

Serena Williams a castigat 6 trofee la US Open din 10 finale jucate, primul titlu datand din 1999, iar ultimul castigat, din 2014.