Scene sfâșietoare cu Jaqueline Cristian: care este starea jucătoarei de tenis la o lună de la accidentarea horror suferită la Doha

Jaqueline Cristian a reușit în 2022 prima victorie pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem, intrarea în top 60 WTA și întâiul succes împotriva unei jucătoare din top 20 WTA, dar actuala stagiune i-a adus, din nefericire, și ghinionul uneia dintre cele mai dure accidentări suferite vreodată.

Cunoscută pentru istoricul notabil al accidentărilor, în perioada junioratului, Jaqueline Cristian a suferit la Doha o dublă accidentare, ruptură a ligamentelor anterioare încrucișate ale piciorului drept, cu vătămare parțială a meniscului.

La o lună și o săptămână de la momentul accidentării, perioadă în care a suferit și o intervenție chirurgicală, Jaqueline Cristian (23 de ani, 69 WTA) a publicat un scurt videoclip pe Instagram, în care se arată umblând, cu ajutorul unei cârje, făcând pași notabili în recuperarea sa.

Sportiva născută la București a anunțat însă că nu se va putea antrena cel puțin încă o lună, estimându-și reluarea pregătirii fizice peste cinci săptămâni. Până atunci, Jaqueline Cristian se va supune recuperării zilnice pentru a-și reface mobilitatea piciorului drept.

This both breaks my heart and makes me happy. I hate to see Jaqueline Cristian still struggling this much, but it is also good sign that she is already up and walking and getting better. pic.twitter.com/RNyv4gmdfv