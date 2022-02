Vis spulberat, pentru moment: Jaqueline Cristian ratează Indian Wells și Miami, din cauza accidentării de la Doha 

Jaqueline Cristian a suferit o accidentare serioasă în turneul WTA 1000 de la Doha, retrăgându-se la scorul de 6-2, 2-2 în meciul cu Daria Kasatkina, din faza 16-imilor de finală.

România s-a accidentat în timp ce se retrăgea pentru a returna o minge, la scorul de 6-2, 2-2. Mișcarea s-a soldat cu o accidentare la genunchiul drept, inițial tratată de trainer cu un bandaj și o pastilă calmantă.

„Doare, nu e drept, dar știu că ești curajoasă și vei reveni mai puternică. Voi fi de partea ta, să te ajut,” a scris Thomas Drouet, antrenorul francez al Jaquelinei Cristian.

După time-out-ul medical însă, Jaqueline Cristian a mai jucat un singur punct, în timpul căruia nu a rezistat durerilor și s-a oprit, prăbușindu-se la pământ.

For those wanting to see exactly what happened today with Jaqueline Cristian. It didn't look too bad, but we have seen like with Simona last year, sometimes the ones that look small can lead to big injuries. Hopefully Jaqueline is ok and will be back playing again very soon. pic.twitter.com/cgwTHpo9wH

Deși nu a dezvăluit nicio informație cu privire la diagnostic, oficialii WTA lasă de înțeles că accidentarea sportivei din România e serioasă, ea retrăgându-se de pe lista jucătoarelor participante la WTA 1000 Indian Wells și WTA 1000 Miami, turnee programate începând cu luna martie.

Vestea nefericită face ca obiectivul auto-impus pentru acest sezon, acela de a-l încheia în top 50 WTA să devină mai dificil pentru Jaqueline Cristian, actualmente clasată pe locul 71 mondial.

„Vreau doar să leg lucrurile pe care le fac la antrenament, să le aplic în timpul meciurilor și să strâng multe meciuri la acest nivel. Concret, vreau să închei anul în top 50 mondial,” spunea Jaqueline Cristian pentru Eurosport, după Australian Open.

Also out of Miami, not a good sign. ???? https://t.co/Y4O6pwd7rt

Horrible series of events at the Qatar TotalEnergies Open as Jaqueline Cristian was forced to retire due to a scary-looking knee injury against Daria Kasatkina.

We can only hope that Jaqueline's injury is not as serious as it looked and wish that she can be back on court soon. pic.twitter.com/4QOBzMZfu2