Toți au rămas interziși! Jaqueline „Dracula” Cristian a reușit cea mai șocantă apariție pe teren din istoria tenisului :)

Jaqueline Cristian (23 de ani, 105 WTA) și-a surprins adversara din primul tur al Openului Transilvaniei chiar înainte de startul propriu-zis al partidei. Sportiva din România și-a făcut intrarea pe terenul de joc purtând un costum al Contelui Dracula, contribuind la conturarea brandului Transylvania Open.

Cu zâmbetul pe buze, Jaqueline Cristian a șocat-o pe oponenta sa, Kaja Juvan, dar și pe reputatul arbitru de scaun, Kader Nouni.

După ce a fost eliminată în proba de dublu în primul tur, Jaqueline Cristian încearcă să devină a treia jucătoare din România calificată în turul secund al Transylvania Open. În prima zi de turneu, Ana Bogdan a învins-o pe Ivana Jorovic, 7-6, 6-4, iar în duelul 100% românesc al celei de-a doua zi, Irina Bara a eliminat-o pe Irina Begu, scor 7-6, 0-6, 6-4.

Miercuri, 27 octombrie, Simona Halep va intra la rândul său în competiție, în meciul pe care îl are programat în compania Gabrielei Ruse, partenera sa de dublu de la Indian Wells.

Next up for the Romanians, we have Dracula vs Kaja Juvan. Oh wait that is Jaqueline Cristian. ????#TO2021 pic.twitter.com/j3SyOzoeVs