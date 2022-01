Jaqueline Cristian, hotărâtă să facă din 2022 cel mai bun an al carierei: „Vreau să închei sezonul în top 50”

Jaqueline Cristian (23 de ani, 69 WTA) nu se descurajează, după eliminarea suferită în turul secund la Australian Open. Ediția 2022 a „Slam-ului fericit” a adus debutul sportivei din România în turneele de mare șlem.

Deși eliminată în proba individuală în turul 2, de Madison Keys, Jaqueline Cristian va mai rămâne la Melbourne pentru a o înfrunta pe Simona Halep. Duelul va avea loc în proba de dublu, unde Cristian va juca alături de Andrea Petkovic împotriva echipei românești alcătuite din Simona Halep și Gabriela Ruse.

2 matches today for our Romanian ladies, and 1st up is a real tough test. Jaqueline Cristian has taken the court to face Madison Keys who just won a title in Adelaide. Hopefully Jaqi can play well and get the R2 win.#AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/OtqCmXPNzp