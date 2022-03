„Vă rog, nu mai!” Imagini sfâșietoare: Jaqueline Cristian urlă de durere în prima zi de recuperare după accidentarea de la Doha

Jaqueline Cristian (23 de ani, 65 WTA) a început sezonul 2022 reușind prima sa victorie pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem și semnând întâiul succes împotriva unei jucătoare din top 20 WTA, dar norocul nu i-a surâs sportivei din România.

În turul 2 al competiției WTA 1000 de la Doha, la scorul de 6-2, 2-2 al meciului cu Daria Kasatkina, Jaqueline Cristian s-a accidentat în timp ce se retrăgea pentru a returna o minge. Mișcarea s-a soldat cu o accidentare la genunchiul drept, inițial tratată de trainer cu un bandaj și o pastilă calmantă.

După time-out-ul medical însă, Jaqueline Cristian a mai jucat un singur punct, în timpul căruia nu a rezistat durerilor și s-a prăbușit pe teren, fiind scoasă de pe suprafața de joc cu ajutorul unui scaun cu rotile.

Sosită în țară, sportiva din România le arată fanilor prin intermediul Instastories durerile prin care trece în fazele incipiente ale perioadei de recuperare. Întinsă pe canapea, jucătoarea din țara noastră a fost nevoită să își întindă piciorul drept, lucru care i-a cauzat dureri excepționale.

„Vă rog, nu mai! Jur că am încercat să zâmbesc,” a transmis Jaqueline Cristian, la încheierea primei sesiuni de recuperare, efectuată la domiciliu.

În dimineața zilei de vineri, 4 martie, Jaqueline Cristian a reușit să calce pe piciorul accidentat, făcând o poză în picioare, alături de doctorul Ion Bogdan Codorean, care îi supraveghează recuperarea.

Accidentarea suferită la Doha o oprește pe Jaqueline Cristian din a bifa primele participări ale carierei la competiții de calibru WTA 1000, anume Indian Wells și Miami.

Such a sad way to end such a good match. While going for a high hit shot by Kasatkina, Jaqueline twisted her leg and hurt her knee very badly. She tried to continue after getting her leg taped up. But the pain was too much. She was forced to retire from the match. pic.twitter.com/3hhVqCfHhp