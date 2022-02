Jaqueline Cristian, prima victorie cu o jucătoare din top 20 WTA! A învins-o pe Rybakina și a salvat o zi neagră pentru tenisul românesc

Îndeplinind cel mai puțin așteptat scenariu, Jaqueline Cristian a încheiat cu victorie „lunea neagră” a tenisului românesc la Doha.

Dacă Simona Halep, Irina Begu și Sorana Cîrstea au sfârșit eliminate în runda inaugurală de către Caroline Garcia, Petra Kvitova, respectiv Garbine Muguruza, cea mai neexperimentată dintre cele patru a reușit prima victorie împotriva unei jucătoare din top 20 WTA.

Jaqueline Cristian a trecut de Elena Rybakina (20 WTA), scor 6-4, 6-3, la capătul celor 83 de minute de joc. Este a doua victorie semnată de Cristian în fața unui nume cu răsunet în circuitul WTA, după succesul semnat în dauna Jelenei Ostapenko, în ediția 2021 a turneului de la St. Petersburg.

La fel ca în turneul WTA 250 de la Linz, din noiembrie, unde a ajuns până în ultimul act, Jaqueline Cristian a pătruns pe tabloul principal din postura de pierzătoare norocoasă.

În turul următor, Cristian se va duela cu rusoaica Daria Kasatkina, care a eliminat-o pe Ajla Tomljanovic, scor 6-4, 6-7, 6-2.

Cristian a pierdut finala calificărilor cu Oceane Dodin, dar a ajuns în competiția propriu-zisă după retragerea Marketei Vondrousova, care s-a retras și înainte de a juca semifinala competiției WTA 500 de la Dubai.

Jaqueline Cristian are ca obiectiv pentru sezonul actual încheierea anului în top 50 WTA. Sportiva din țara noastră a început această săptămână pe locul 71 mondial.

