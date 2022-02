În plină ascensiune, Jaqueline Cristian s-a operat la genunchi. Cât timp va lipsi și ajutorul incredibil acordat de antrenorul francez

Retrasă la scorul de 6-2, 2-2 în meciul jucat în compania Dariei Kasatkina în turul secund al competiției WTA 1000 de la Doha, Jaqueline Cristian a fost nevoită să se opereze la genunchiul drept.

Sportiva din România (23 de ani, 65 WTA) a confirmat că intervenția chirurgicală făcută în țară s-a derulat conform planului și i-a asigurat pe susținători că această perioadă de recuperare, care urmează, o va face și mai puternică, în viitor.

For those wanting to see exactly what happened today with Jaqueline Cristian. It didn't look too bad, but we have seen like with Simona last year, sometimes the ones that look small can lead to big injuries. Hopefully Jaqueline is ok and will be back playing again very soon. pic.twitter.com/cgwTHpo9wH