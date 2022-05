„Am leșinat de 4 ori în 5 zile!” Jaqueline Cristian a trăit clipe cumplite după operație, dar vrea să revină la US Open

Jaqueline Cristian (23 de ani, 69 WTA) o conducea cu 6-2, 2-2 pe Daria Kasatkina, la Doha, când și-a accidentat grav ligamentele genunchiului drept. Una dintre cele mai dure accidentări suferite de sportiva în vârstă de 23 de ani a necesitat o intervenție chirurgicală, ale cărei efecte au făcut-o să leșine de 4 ori în primele 5 zile.

Jucătoarea din România cu un progres extraordinar în ultimii ani a pătruns în top 100 WTA, unde va rămâne alte 6 luni, întrucât și-a înghețat poziția ierarhică, fiind accidentată. US Open 2022 este turneul la care Jaqueline Cristian speră să revină în acest sezon, atât timp cât recuperarea lungă va decurge conform planului.

Jaqueline Cristian: „Am stat trează 4 ore și jumătate, să văd toată operația.”

„Sunt mai bine, nu mă mai doare. La început a durut foarte rău. Îți dai seama, trăgeam de mușchi. Era foarte umflat, era tot timpul super-cald genunchiul. Puteai să arunci un ou fiert pe el. Dar acum e ok, am început să mai cresc din musculatură. Am ceva susținere mai mare pe articulații.

A fost cea mai grea perioadă din cariera mea. A fost prima mea operație, eu nu știam ce înseamnă să fii operată. Am stat 4 ore și jumătate trează ca să văd toată operația. Am văzut absolut tot. I-am spus domnului doctor să nu mă adoarmă ca să văd ce și cum. Și domnul doctor a fost super-tare, am făcut anatomie cu el, am învățat ceva.

„Mi-am pierdut piciorul și mi-am găsit capul.”

După aceea mi-a fost destul de rău în prima săptămână, de la anestezie. Am avut și reacții de la toate pastilele. Am leșinat de 4 ori în 5 zile. A fost crunt, dar după ce a trecut efectul am venit direct în sală și am început recuperarea, 4-5 ore pe zi în fiecare zi. Am zis zilele trecute că mi-am pierdut piciorul și mi-am găsit capul. Trebuie să am răbdare, să o iau ușor, ușor. Mental, abia aștept să intru din nou pe teren. O iau pas cu pas,” a dezvăluit Jaqueline Cristian pentru AS.

Am trecut ușor pestea accidentare, am avut familia alături, toți prietenii și antrenorul. La început mă întrebam de ce mi s-a întâmplat mie, cum spunem toți. Dar a fost o lecție grea care mă va învăța să revin mai puternică și să mă bucur de ce este important.

Ușor, ușor voi reveni la antrenamente pe 15 mai. Atunci voi avea voie să intru pe teren. Iar la turnee o să mă vedeți la US Open. Mi-am ‘înghețat’ clasamentul și am nevoie de minim 6 luni de pauză.

Prioritatea mea principală este sănătatea, clar. Să mă refac 100%, să nu mai am probleme. Dacă tot am perioada asta de pauză, vreau să beneficiez și să mă întăresc 100%.

Vreau să ajung acolo, la US Open și să mă bucur de tenis, de viața mea de dinainte. Mi-e foarte dor. În timpul ăsta am descoperit foarte multe lucruri despre mine și viața mea, în general. Am fost și eu acasă de sărbători, anul trecut n-am fost de Paște acasă. O să fiu acasă și de ziua mea,” a completat Jaqueline Cristian, care va împlini 24 de ani în data de 5 iunie.