Scenariu INCREDIBIL! De ce ar fi mers in realitate Simona Halep la Moscova, desi stia ca nu poate sa joace! 

Simona Halep s-a retras si de la Moscova, cu o zi inainte de meciul cu Anastasia Pavlyuchenkova.

Diagnosticata de medici cu hernie de disc la intoarcerea de la Beijing, Simona Halep a facut recuperare la Bucuresti, iar apoi a plecat la Moscova, acolo unde se desfasoara ultimul turneu inainte de Turneul Campioanelor.

Desi nu a avut mult timp la dispozitie pentru recuperare, Halep a anuntat ca va incerca sa joace in Rusia. Pana la urma s-a retras cu o zi inainte de partida cu Anastasia Pavlyuchenkova, programata in turul al doilea al competitiei.

Halep ar fi stiut insa tot timpul ca nu are sanse sa joace in Rusia, insa a fost o simpla mutare tactica pentru a bloca sansele Carolinei Wozniacki la primul loc in clasamentul WTA.

Prin neparticiparea danezei la Moscova, WTA a anuntat ca Halep va incheia anul din postura de lider mondial pentru al doilea an la rand. Ca sa participe la Moscova, Halep a apelat la un wild card din partea organizatorilor si era singurul disponibil. Wozniacki, in forma dupa victoria de la Beijing, putea sa apeleze ea la acel wild card si sa forteze o victorie in capitala Rusiei, una care ii aducea si locul 1 in clasamentul WTA.

Astfel, Halep i-a facut fericiti si pe organizatorii de la Moscova, care s-au prezentat de prezenta numarul 1 WTA la actiunile lor, chiar daca rusii nu o vor putea vedea pe Halep si la lucru pe teren. Halep nu mai participase la MOscova din 2013, cand a si castigat turneul.

Ramane de vazut acum daca Simona Halep va forta participarea la Turneul Campioanelor, programat sa inceapa duminica la Singapore. In clasamentul WTA nu are nicio miza, iar organizatorii au pregatite rezerve pentru jucatoarele care se accidenteaza.

La Turneul Campioanelor participa primele 8 jucatoare din clasamentul WTA Race, un clasament paralel cu clasamentul general WTA. Anul acesta la Singapore vor participa pe langa Simona, Angelique Kerber, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Sloane Stephens, Elina Svitolina si Karolina Pliskova.