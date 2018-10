SIMONA HALEP, MOSCOVA | Simona propune REVOLUTIE in tenis: "Toata lumea este epuizata!" Ce schimbare a cerut

Urmareste Simona Halep - Anastasia Pavlyuchenkova live pe www.sport.ro!

Simona Halep a aflat de curand ca va incheia si acest an pe locul 1 WTA, iar jurnalistii prezenti la Moscova au fost curiosi sa afle mai multe despre romanca din fruntea clasamentului mondial.

I: De ce ai ales Moscova ca ultim turneu inainte de Turneul Campioanelor?

SH: Am amintiri minunate din Moscova. Am vrut si sa imi testez spatele, sa vad la ce nivel sunt, daca pot duce un meci pana la capat.

I: Cum e sa termini al doilea an consecutiv in pe locul de lider WTA?

SH: Este un sentiment minunat. A fost cel mai frumos an din cariera mea!

I: Ce trofeu iti lipseste din palmares?

SH: As vrea sa castig toate turneele. Glumesc. Daca ar fi sa aleg un turneu ar fi cel de la Wimbledon. Toata lumea stie ca este special.

I: Te-ai gandit unde te vei retrage la finalul carierei? Multe jucatoare aleg Monte Carlo sau Dubai.

SH: Nici nu ma gandesc la asta. Imi place acasa, iubesc Romania. Acolo am familia si toti prietenii, genul asta de viata mi se potriveste.

I: Ce ai vrea sa schimbi in tenisul actual?

SH: As reduce numarul de turnee. Toata lumea e epuizata la finalul sezonului.

I: Rochite sau pantaloni?

SH: Cand eram mica nu-mi placeau rochitele. Nu stiu de ce. Acum totul s-a schimbat. Ador sa ma imbrac elegant.

I: Esti o persoana calculata sau una care isi asuma multe riscuri?

SH: Calculata.

I: Esti emotiva?

SH: Da, extrem de emotiva, atat pe teren, cat si in afara lui.

Simona Halep se afla la Moscova si va intalni miercuri pe Anastasia Pavlyuchenkova, locul 40 WTA. Aceasta din urma a reusit sa treaca in primul tur de australianca Ajla Tomljanovic, locul 46 in clasamentul WTA. Scorul confruntarii a fost 7-5, 6-4, dupa o ora si 33 de minute de joc. Scorul intalnirilor directe dintre Halep si Pavlychenkova este de 8 la 0 in favoarea romancei.