Irina Begu, ELIMINATA la Moscova! Simona Halep, singura romanca ramasa in competitie la simplu

Simona Halep este singura romanca ramasa in competitie pe tabloul principal de simplu de la Moscova.

Simona Halep este singura romanca ramasa in competitie pe tabloul principal de simplu de la Moscova dupa ce, rand pe rand, Mihaela Buzarnescu si Irina Begu, au fost eliminate inca din primul tur.

Prima care a parasit turneul “Kremlin Cup”, dotat cu premii totale in valoare de 932.866 de dolari, care se desfasoara in perioada 15-20 octombrie in capital Rusiei, a fost Mihaela Buzarnescu. Sportiva noastra in varsta de 30 de ani nu reuseste deocamdata sa-si regaseasca forma de dinainte de accidentare.

Miki a fost invinsa de bielorusa Aliaksandra Sasnovich, scor 6-3, 6-4, luni, in prima runda a turneului WTA de la Moscova. Meciul a durat o ora si 24 de minute de joc. Totusi, Buzarnescu va primi pentru participare un cec de 8.455 dolari si un punct WTA. Mihaela va continua la dublu, unde face pereche cu Irina Begu, cele doua fiind principalele favorite.

Irina Begu a parasit si ea competitia din capitala Rusiei, dupa 2-6, 0-6 cu sportiva din Kazahstan, Yulia Putintseva, locul 48 WTA. Meciul a durat o ora si 8 minute de joc, iar reprezentanta noastra a parut fara stralucire in meci pe tot parcursul intalnirii, inregistrand astfel a 12-a infrangere in ultimele 15 meciuri disputate in circuitul feminin de tenis.

Singura romanca ramasa in concurs este principala favorita, Simona Halep, care o va intalni miercuri pe Anastasia Pavlyuchenkova, locul 40 WTA. Aceasta din urma a reusit sa treaca in primul tur de australianca Ajla Tomljanovic, locul 46 in clasamentul WTA. Scorul confruntarii a fost 7-5, 6-4, dupa o ora si 33 de minute de joc. Scorul intalnirilor directe dintre Halep si Pavlychenkova este de 8 la 0 in favoarea romancei.