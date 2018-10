Cadou regesc pentru Simona Halep! Surpriza pregatita de WTA romancei care incheie anul in pozitia de lider mondial

Simona Halep e sigura ca va incheia anul pe primul loc in clasamentul WTA.

Va fi al doilea an la rand cand Simona Halep va incheia anul in pozitia de lider in tenisul feminin.

In cinstea acestei reusite, Asociatia de Tenis Feminin (WTA), o va premia pe Simona Halep asa cum se cuvine.

Romanca va primi o masina de lux, intr-o ceremonie care va avea loc la Singapore. Este vorba despre un autoturism Porsche, al carui model nu este cunoscut, insa pretul de pornire va trece de 100.000 de dolari.

Anul trecut, Halep a primit o masina a aceleiasi marci, in valoare de 140.000 de dolari.

Simona Halep ar trebui sa participe la Turneul Campioanelor care incepe saptamana viitoare la Singapore, insa romanca a spus ca va lua o decizie in acest sens dupa ce va vedea cum se simte la Moscova, unde urmeaza sa intre in competitie in turul al doilea, impotriva Anastasiei Pavlyuchenkova din Rusia.

Romanca a jucat in 2014 finala la Turneul Campioanelor, insa in ultimii trei ani nu a reusit sa treaca de faza grupelor.