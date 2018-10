SIMONA HALEP, MOSCOVA | Se RETRAGE Simona? Anunt de ULTIMA ORA in Rusia! Problemele continua

Simona Halep ar trebui sa joace cu Anastasia Pavlyuchenkova miercuri la Moscova.

Halep a mers la Moscova, desi a fost diagnosticata cu hernie de disc. Ea spune ca va incerca sa se prezinta pe teren, dar azi nu s-a mai antrenat.

“Halep nu a venit la antrenamentul programat. Pare ca se va retrage”, e mesajul postat de rusi pe Twitter.

„Nu m-am antrenat la suta la suta inca, dar azi sau maine ma voi apropia de suta la suta si voi putea sti mai bine poimaine (n.r. miercuri). Medicul mi-a spus ca nu este nevoie de operatie, dar daca o sa continui sa joc exista un risc de accidentare pe termen lung. Sper mai intai sa pot juca aici (n.r. la Moscova). Am avut 3-4 zile ca sa fiu pregatita pentru acest tuneu. Dar daca nu voi fi in stare sa joc aici, ma indoiesc foarte mult ca voi fi in stare sa joc la Singapore, deoarece vine foarte repede. Asa ca nu stiu acum, dar sigur voi lua o decizie mai intai pentru sanatatea mea”, a declarat Halep la conferinta de presa.

Halep urma sa joace cu Anastasia Pavlyuchenkova miercuri, in turul al doilea de la Kremlin Cup - Moscova.