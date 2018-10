SIMONA HALEP MOSCOVA | "Uneori trebuie sa platesti pretul succesului!" Simona vorbeste despre ce inseamna sa fii idol intr-o tara ca Romania

Simona Halep a avut intalnire cu jurnalistii in Moscova si a vorbit despre ce inseamna sa fii un idol intr-o tara mai mica, asa cum este Romania.

Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Sportiva noastra sustine ca nu a renuntat niciodata sa munceasca si a reusit sa-si pastreze concentrarea pe tot parcursul sezonului, insa stie ca “pretul succesului trebuie platit”.

"Sunt foarte concentrata la ce fac pe teren, am muncit din greu in fiecare zi, am fost foarte motivata de-a lungul sezonului, nu am lasat sa treaca timpul fara sa-mi imbunatatesc jocul. Nu am renuntat niciodata si am incercat tot timpul sa devin din ce in ce mai buna. Toate acestea m-au ajutat sa raman timp de 4-5 ani in top. Cat despre statutul meu in Romania, nu-mi este usor, pentru ca tara noastra este mica. In acest moment nu avem multi jucatori care sa performeze in acest sport. Lumea ma recunoaste pe strada, toti vor o fotografie sau un autograf. Ma bucura mult aceste clipe, dar imi este si greu pentru ca atunci cand ies nu mi-e usor sa fiu singura sau sa am parte de liniste. Incerc sa vad partea buna si sa accept ca uneori trebuie sa platesti pretul succesului", a spus Simona in capitala Rusiei.

Sportiva noastra, principala favorita a competitiei "Kremlin Cup", va intra in concurs miercuri, impotriva rusoaicei Anastasia Pavlyuchenkova, in fata careia s-a impus pana in prezent de 8 ori.