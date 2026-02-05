România joacă pe 26 martie primul meci de baraj pentru accederea la Mondiale, cu Turcia, la Istanbul. Învingătoarea va disputa finala pentru CM din SUA, Canada și Mexic pe 31 martie împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Cu 55 de selecții și 6 goluri sub tricolor, Florentin Petre a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre șansele primei reprezentative antrenate de Mircea Lucescu de a merge la turneul final din această vară (11 iunie – 16 iulie): „Avem șanse mari să mergem mai departe. Românul este foarte talentat, dar îi trebuie disciplină din aia draconică, cu care noi am fost crescuți de mici, și respectul ăla față de meserie.

În momentul când vii la națională ca jucător, trebuie să știi unde ai venit, să închizi ochii și să-ți aduci aminte ce performanțe a făcut România în trecut, ce fotbaliști a avut și unde am ajuns cu fotbalul când România făcea performanțe. Iar fotbaliștii actuali trebuie să ia de acolo, să se gândească cât de importanți sunt pentru țara lor și să dea tot ce au mai buni în ei ca să să meargă mai departe”.

„Nea Mircea va face diferența”

Întrebat pe cine se bazează din actualul lot, „Piticul” a avut un răspuns tranșant: „Mă bazez pe grup, pe tot grupul de jucători și mă bazez pe nea Mircea (n.r. - selecționerul Lucescu). Are o experiență extraordinar de mare și va face diferența”.

Naționala de fotbal a României nu a mai fost la un Campionat Mondial din 1998, când în echipă îi aveam pe Hagi, Gică Popescu, Dan Petrescu, Dorinel Munteanu și Adrian Ilie.

Dacă trece de Turcia și de învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, prima noastră reprezentativă va juca la turneul final cu Australia, Paraguay și SUA.