Simona Halep incheie 2018 pe primul loc in lume! Reactia lui Ion Tiriac: "Toata lumea trebuie sa se mandreasca cu treaba asta!"

Simona Halep va incheia anul 2018 in fotoliul de lider mondial. WTA a facut astazi anuntul oficial.

Nimeni nu o mai poate intrece pe Simona Halep in cursa pentru primul loc WTA in acest an, astfel ca romanca va incheia pentru a doua oara consecutiv anul pe pozitia de lider mondial.

Ion Tiriac a vorbit si el despre reusita romancei si spune ca toti ar trebui sa fim mandri de ce a reusit Simona. Cel mai bogat roman este de parere ca toata Romania isi va aminti in timp ca tara noastra a avut o sportiva care s-a aflat la conducerea tenisului mondial feminin.

"Esti numarul o zi si toata familia si inca trei generatii isi aduc aminte ca au avut unul in familie cu o zi. Daramite cu un an sau mai mult, o natiune! Ea este un numar unu si toata lumea trebuie sa se mandreasca cu treaba asta. N-am mai avut un numar unu la un sport major de pe timpul gimnasticii!", a spus Tiriac pentru TVR.

"Sa inchei sezonul ca numar unu mondial este o mare onoare pentru mine. Sa reusesc pentru a doua oara, in 2018, este o realizare speciala, mai ales ca am castigat primul meu titlu de Mare Slem in acest an. Sa imi vad numele alaturi de cele ale unor legende ma face sa fiu foarte mandra", a declarat Halep.

Simona Halep a devenit lider mondial in premiera in octombrie 2017, dupa turneul de Beijing. Simona va urca pe locul 10 in clasamentul all-time al jucatoarelor care au petrecut cele mai multe saptamani pe locul 1.