Fostul fundaș de la Petrolul Ploiești pleacă din Polonia după doar câteva luni. Nu a reușit să se impună la Pogon Szczecin, chiar dacă a fost titular incontestabil în prima parte a acestui sezon.

Presa din Polonia anunța că Huja este o țintă pentru FCSB, dar acesta va ajunge la altă echipă din Superligă. CFR Cluj este aproape de a rezolva mutarea, spune chiar antrenorul Daniel Pancu (48 de ani).

Daniel Pancu: ”Huja e la Cluj”

Fundașul a ajuns deja la Cluj și va efectua vizita medicală. Dacă nu apare nimic neprevăzut, acesta va semna și va pune umărul la îndeplinirea obiectivului: accederea în play-off.

"Huja e la Cluj, știu că face vizita medicală, ori a făcut-o deja. Va semna el, astfel că vom aștepta să mai plece un jucător. Asta nu înseamnă că e obligatoriu. Dacă prin atac va mai pleca cineva, noi vom fi dereglați.

Clubul e pe primul plan, trebuie ca datoriile să fie stinse, iar jucătorii care sunt aici să fie plătiți la zi, acesta e cel mai important lucru. Pot pleca Matei Ilie și Korenica, iar pe lângă ei mai sunt doi jucători", a spus Pancu, la Fanatik.ro.

CFR Cluj, în această perioadă de mercato

Antrenor - Daniel Pancu (cofirmat)

Veniri - Mihai Popa (Torino / 100.000 de euro), Luka Zahovic (Gornik Zabrze / gratis), Ilija Masic (Zrinjski Mostar / gratis), Alibek Aliev (Osters IF / gratis), Christopher Braun (Rapid / gratis), Denis Crișan (Mallorca U19 / gratis), Marc Filip, Vlad Oargă (promovați de la juniori)

Reveniri după împrumuturi - /

Plecări - Louis Munteanu (DC United / 6 milioane de euro), Meriton Korenica (DC United / 4 milioane de euro), Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr / 1.5 milioane de euro), Otto Hindrich (Legia Varșovia / 1 milion de euro), Mohamed Badamosi (FC Riga / 100.000 de euro), Drilon Islami (Shkendija / gratis), Marcus Coco (Hapoel Tel Aviv / gratis), David Ciubăncan (UTA Arad / gratis), Iacopo Cernigoi (Virtus Verona / gratis), ) Mateus Peloggia (Uniao Trabalhadores / gratis), Anton Kresic (KF Tirana / împrumutat), Kurt Zouma (contract reziliat), Ciprian Deac (pus pe lista de transferuri)