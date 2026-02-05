Într-un video postat pe canalul oficial de YouTube al FRF, mai mulți importanți jucători ai naționalei îndeamnă românii să aibă încredere și să susțină această generație pentru a realiza un vis care poate deveni realitate după 28 de ani de secetă la „Mondial”: calificarea la un turneu final de Campionat Mondial.

Federația Română de Fotbal a amintit despre cel mai important meci al acestui an al echipei naționale conduse de Mircea Lucescu .

România va juca împotriva Turciei la Istanbul, pe 26 martie , într-un duel care decide finalista din play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Measjul FRF înaintea meciului cu Turcia

„Pentru a ajunge la Campionatul Mondial 2026, trebuie să câştigăm în deplasare, la Istanbul, contra Turciei, pe 26 martie, iar apoi să trecem de Kosovo sau Slovacia, tot în deplasare, pe 31 martie.

Ştim valoarea adversarilor. Ştim cât de dificil este contextul. Nu ne iluzionăm şi nu subestimăm nimic. Dar alegem să credem. Nu pentru că e uşor, ci pentru că puterea susţinerii, încrederea şi unitatea pot face minuni. Pentru că fotbalul, mai ales în momentele decisive, se joacă şi cu inima, nu doar cu mingea.

Cu răbdarea putem trece marea, dar cu încredere putem trece oceanul, iar acum nu e momentul să sperăm în tăcere sau să fim pesimişti, ci să credem până la capăt.

A ţine cu echipa naţională înseamnă, de fapt, a ţine cu tine. Înseamnă să opreşti critica atunci când nu ajută şi să fii acolo indiferent cât de greu pare. Înseamnă să speri. Să rămâi aproape chiar şi atunci când emoţiile sunt mari, iar presiunea e uriaşă.

Pentru că a fi alături înseamnă să pui o cărămidă la încrederea tuturor românilor. La dorinţa noastră de autodepăşire. Tricoul României nu este purtat doar de cei din teren, ci de toţi cei care cred în el.

O să fie greu. Ştim asta. Dar poate fi şi mai greu dacă luptăm pe două fronturi: unul cu adversarul şi altul între noi. De aceea, alegem să luptăm doar împreună. Şi să credem în şansa noastră!

Dragi suporteri, foşti tricolori care aţi fost în locul nostru, lideri de opinie, analişti, jurnalişti, dragi români, Echipa Naţională vă adresează o invitaţie deschisă: fiţi un zid de susţinere, nu o sursă de îndoială. Analizele şi judecăţile îşi vor avea timpul lor. Acum este timpul unităţii. Haideţi să credem împreună până la capăt!

ECHIPA NAŢIONALĂ DE FOTBAL A ROMÂNIEI", a transmis FRF.