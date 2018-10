S1MONA 2018! Mesajul special publicat de Halep dupa ce a aflat ca termina anul pe primul loc WTA | FOTO

Simona Halep va incheia anul 2018 in pozitia de lider mondial.

WTA a facut astazi anuntul oficial. Nimeni nu o mai poate intrece pe Simona Halep in cursa pentru primul loc WTA in acest an, astfel ca romanca va incheia pentru a doua oara consecutiv anul pe pozitia de lider mondial.

Simona a tinut sa publice un mesaj special pentru toti cei care au sustinut-o in acest an.

"Va multumesc pentru ca ati crezut in mine!", a scris romanca peste o fotografie din momentul triumfului de la Roland Garros, publicata pe contul sau de Twitter.