La momentul redactării acestui articol, Rapid este lider, cu 48 de puncte, urmată de Universitatea Craiova, care are 46 și un meci în minus.

Dinamo ocupă locul 3, cu 45 de puncte, iar U Cluj este pe 4, cu 42. FC Argeș și FC Botoșani completează zona de play-off, în timp ce FCSB este abia pe locul 11, cu 34 de puncte.

Ioan Andone știe cine câștigă Superliga: „Stau foarte bine”

Ioan Andone a analizat pentru Sport.ro cursa pentru titlu și consideră că doar trei echipe au șanse reale să câștige campionatul: Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid. Fostul mare jucător și antrenor nu și-a ascuns preferința.

„Top 3 e de ales între Craiova, Dinamo și Rapid. Acum, ce mi-aș dori eu: să fie Dinamo pe primul loc! Asta mi-aș dori! Dar e greu, foarte greu. Și Rapid, și Craiova stau foarte bine. Au niște loturi mai bune decât al lui Dinamo, dar Dinamo are antrenor mai bun. Deci, loturile, vă spun, Dinamo ar trebui să fie pe locul 3 la calitatea jucătorilor și individuală, dintre astea trei. Dar are un antrenor foarte bun. Eu zic că Dinamo are cel mai bun antrenor dintre astea trei!”, a spus Ioan Andone pentru PRO TV și Sport.ro.

Ioan Andone are o legătură profundă cu Dinamo. Fost jucător al clubului timp de șapte ani, între 1983 și 1990, Andone a fost și antrenor în trei mandate, în perioadele 2003–2005, 2010–2011 și 2016–2017.