SIMONA HALEP MOSCOVA | Aparitie de SENZATIE pentru Halep la petrecerea jucatoarelor! Ce a purtat romanca | FOTO

Simona Halep se pregateste sa intre in competitie la Moscova.

Simona Halep se afla la Moscova, acolo unde va intra direct in turul secund impotriva favoritei gazdelor, Anastasia Pavlyuchenkova. Simona o conduce pe rusoaica in intalnirile directe cu 8-0.

Sportiva noastra, care a aflat de curand in mod oficial ca va incheia si acest an pe primul loc WTA, a tinut sa-si exprime admiratia fata de orasul Moscova si de frumusetile pe care capitala Rusiei i le ofera. Simona s-a fotografiat alaturi de membrii staff-ului ei in Piata Rosie, iar la petrecerea data in cinstea jucatoarelor a avut o prezenta remarcabila.

Liderul mondial din WTA a pozat din nou langa directorul turneului “Kremlin Cup”, Aleksey Selivanenko.