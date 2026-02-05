VIDEO EXCLUSIV „Nu am mai făcut asta înainte.” Emma Răducanu a explicat clar motivul pentru care nu a explorat Clujul

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emma Răducanu, rezervată în a se plimba pe străzile din Cluj-Napoca. Transylvania Open e transmis în direct la Pro Arena și pe VOYO.

Emma Răducanu (23 de ani) a câștigat rapid primul meci pe care l-a disputat în ediția 2026 a Openului Transilvaniei, în care și-a consemnat revenirea în turneul WTA de la Cluj-Napoca, după o pauză de cinci ani.

Număr 30 în clasamentul mondial, sportiva britanică a făcut o serie de declarații în limba română, după victoria 6-0, 6-4 cu Greet Minnen, din primul tur, iar, în exclusivitate pentru Știrile PRO TV, a recunoscut că se simte ca acasă în România, înțelegând aproape toate cuvintele spuse în jurul său.

Emma Răducanu se simte grozav la Cluj-Napoca: „Simt că am jucat acasă.”

Revenită de la 0-5 în meciul jucat împotriva Kajei Juvan, în optimile de finală, Emma Răducanu s-a impus 7-5, 6-1 și s-a calificat într-un sfert de finală în care o va avea ca oponentă pe sportiva poloneză, Maja Chwalinska (146 WTA).

În conferința de presă organizată după meci, Emma Răducanu a admis că nu a mai reușit o asemenea revenire și că încurajările publicului din Arena BT au ajutat-o să depășească adversitatea.

„Nu mi-a fost ușor la 0-5, dar am găsit puterea de a întoarce setul. Sunt foarte mulțumită, nu am mai făcut asta înainte. 

Fanii m-au ajutat mult. Doar auzindu-le sprijinul, am încercat să le ofer mai mult tenis de urmărit, am încercat să câștig măcar câteva game-uri, la 0-5, ca să fac scorul să arate mai bine.

Sunt fericită că am parte de această susținere și mă face să mă simt foarte bine,” a declarat Emma Răducanu.

Emma Răducanu, plimbare scurtă în Piața Muzeului din Cluj-Napoca

Întrebată despre modul în care a reușit sau nu să exploreze Clujul, Emma Răducanu a explicat de ce și-a limitat, până în prezent, aparițiile în public.

„Am reușit să mă plimb pe străzile din centrul vechi, ieri-dimineață, a fost frumos. Dar, să fiu sinceră, a fost atât de frig încât nu mi-am dorit să petrec prea mult timp afară.

Nu vreau să răcesc, așa că încerc să mă odihnesc și să mă recuperez,” a completat Emma Răducanu.

În săptămâna în care are loc Transylvania Open, la Cluj-Napoca se înregistrează temperaturi cuprinse între -2 și 10 grade Celsius.

