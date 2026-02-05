Emma Răducanu (23 de ani) a câștigat rapid primul meci pe care l-a disputat în ediția 2026 a Openului Transilvaniei, în care și-a consemnat revenirea în turneul WTA de la Cluj-Napoca, după o pauză de cinci ani.

Număr 30 în clasamentul mondial, sportiva britanică a făcut o serie de declarații în limba română, după victoria 6-0, 6-4 cu Greet Minnen, din primul tur, iar, în exclusivitate pentru Știrile PRO TV, a recunoscut că se simte ca acasă în România, înțelegând aproape toate cuvintele spuse în jurul său.

Emma Răducanu se simte grozav la Cluj-Napoca: „Simt că am jucat acasă.”

Revenită de la 0-5 în meciul jucat împotriva Kajei Juvan, în optimile de finală, Emma Răducanu s-a impus 7-5, 6-1 și s-a calificat într-un sfert de finală în care o va avea ca oponentă pe sportiva poloneză, Maja Chwalinska (146 WTA).

În conferința de presă organizată după meci, Emma Răducanu a admis că nu a mai reușit o asemenea revenire și că încurajările publicului din Arena BT au ajutat-o să depășească adversitatea.

„Nu mi-a fost ușor la 0-5, dar am găsit puterea de a întoarce setul. Sunt foarte mulțumită, nu am mai făcut asta înainte.