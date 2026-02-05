CS Dinamo, echipa din Liga 2 antrenată de Florin Bratu, l-a transferat pe fundașul central Mihai Leca (33 de ani), care rezolvă astfel în defensivă absența titularului Răzvan Pașcalău, accidentat anul trecut.

De altfel, Leca a și fost titular în amicalul spectaculos din Ghencea de ieri cu Steaua, scor 2-2 - LIVE TEXT ȘI VIDEO AICI.

Cum a arătat CS Dinamo în amicalul din Ghencea, 2-2 cu Steaua (foto):

rândul de sus: Silvian Matei, Jean-Calvin Mbanga, Adrian Ioniță, Mihai Leca, Denis Moldovan, Stanley Anaebonam;

rândul de jos: Alexandru Răuță, Rareș Cernamoriț, Roberto Mălăele, Casian Soare, Alin Cocoș.

Mihai Leca, noul fundaș central al lui CS Dinamo

Fost internațional de tineret (7 selecții), Leca a început fotbalul la FCSB (pe atunci, încă Steaua).

În CV-ul se regăsesc mai multe echipe din prima ligă (Concordia Chiajna, Oțelul Galați, Juventus București, Chindia Târgoviște), dar și The New Saints, alături de care a câștigat titlul de campion în Țara Galilor în 2017.

Leca a jucat și la FC Lviv în Ucraina, acolo unde l-a prins invazia Rusiei.

A descris coșmarul din Ucraina la Pro Arena: ”Să știți că e sinistru, sunt vremuri grele”

„Când m-am trezit, am deschis internetul și am primit 30 de mesaje. Nu mai știam ce să înțeleg când am văzut atâtea știri. Astăzi urma să facem antrenamentul și să facem deplasarea. Noi suntem mai feriți aici, dar din câte văd este agitație pe aici, sunt multe mașini. Urmează să avem o ședință la club la 12:30. Mulți colegi încearcă să își aducă familiile aici, sunt mulți care au familiile la Kiev sau în Odesa.

După ședință, probabil o să știm în mare ce decizie se ia. Era o atmosferă normală, cel puțin aici în oraș. Majoritatea colegilor spuneau că e totul politic, nimeni nu se aștepta la așa ceva, să înceapă un război, și ei sunt foarte surprinși.

Au început să stea pe gânduri după ce președintele a dat stare de urgență. Până atunci, toată lumea era liniștită. Încă nu sunt așa panicat, dar vedem ce o să se întâmple, habar nu am. Să știți că este sinistru, sunt niște vremuri grele”, spunea Mihai Leca, la emisiunea Ora Exactă în Sport de pe Pro Arena, în februarie 2022.