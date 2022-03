Sănătoasă în primul set, răcită cobză imediat după ce a ratat 4 mingi de meci?! Anisimova, cea mai dubioasă retragere la Indian Wells

Turneele de tenis de la Indian Wells produc momente memorabile pe bandă rulantă. După revenirea aproape imposibilă semnată de Rafael Nadal în meciul cu Sebastian Korda și incidentul petrecut în timpul partidei Naomi Osaka - Veronika Kudermetova, fosta elevă a lui Darren Cahill a bifat cea mai dubioasă retragere dintr-un meci, în acest început de sezon 2022.

Sportiva din Statele Unite ale Americii s-a retras brusc, la scorul de 6-2, 6-7, în meciul cu finalista US Open 2021, Leylah Fernandez, din cadrul turului secund al competiției din California. Arbitrul de scaun a încercat să îi amâne decizia și să ceară confirmarea fizioterapeutului, dar Anisimova nu a așteptat nicio secundă și a părăsit suprafața de joc.

Amanda Anisimova is forced to retire. Feel better soon! @leylahfernandez salutes her opponent and advances to the third round #IndianWells

Official reason for Amanda Anisimova’s retirement: illlness. #IndianWells

Frustrată după 4 mingi de meci ratate în setul 2, Amanda Anisimova a pierdut la zero tiebreak-ul setului secund și s-a retras imediat după încheierea acestuia, deși arbitrul de scaun i-a cerut să aștepte intervenția supervizorului turneului.

Amanda Anisimova (20 de ani, 43 WTA) nu a mai răbdat nicio secundă și a părăsit terenul în lacrimi, invocând răceala ca motiv pentru retragerea sa din această partidă.

Anisimova încheie nefericit o săptămână plină de evenimente și vești descurajatoare. În urmă cu 2 zile, Darren Cahill a anunțat-o pe jucătoarea din America de intenția sa de a înceta colaborarea cu aceasta, tehnicianul din Australia acuzând o stare de extenuare continuă.

"Can you wait for supervisor because it's all of a sudden let's wait"

"Amanda please wait for the supervisor, thank you"

"Amanda wants to retire, she says she's really sick pls come to court asap"

*Amanda Anisimova walks off*

"OK, Layla it's finished"

????????????