LIVE 23:00 | Finala pe care toată lumea vrea să o vadă! Emma Răducanu (18 ani) se duelează cu Leylah Fernandez (19 ani) pentru câștigarea US Open 

FINALA US OPEN 2021

Emma Răducanu - Leylah Fernandez, ora 23:00, Stadionul Arthur Ashe

Cea mai neașteptată finală a ediției 2021 a Openului American, Emma Răducanu vs. Leylah Fernandez se joacă sâmbătă, 11 septembrie, nu înainte de ora 23:00, fus orar românesc. Numerele 150 și 73 WTA se vor duela pe cel mai mare stadion de tenis din lume, Arena Arthur Ashe, a cărui capacitate de 23,771 va fi umplută de un public mixt, care va avea simpatii de ambele părți ale fileului.

Întâlnirea celor două jucătoare de 18, respectiv 19 ani promite un spectacol adevărat, având în vedere cotele înalte de încredere pe care le au cele două tinere după 9, respectiv 6 succese legate la New York. Pornindu-și aventura newyorkeză din calificări, Emma Răducanu a scris istorie, devenind prima jucătoare care pornește din afara tabloului principal și ajunge în finala turneului propriu-zis.

Emma Răducanu, prima jucătoare din istorie care pornește din calificări și ajunge în finala unui Grand Slam



În plus, Răducanu a fost un monstru de eficiență, învingându-și toate adversarele fără să piardă set, cele mai renumite victime fiind campioana olimpică, Belinda Bencic (12 WTA) și Maria Sakkari (18 WTA). Emma Răducanu a petrecut mai puțin timp pe teren, deși a jucat trei meciuri în plus, Leylah Fernandez desăvârșindu-și parcursul la US Open prin reveniri de senzație în meciurile cu Naomi Osaka, Angelique Kerber, Elina Svitolina și Aryna Sabalenka.

Rezultatele finalistelor US Open 2021 în drumul spre ultimul act



Emma Răducanu / Leylah Fernandez

Tur 1: 6-2, 6-3 cu Stefanie Voegele (128 WTA) / 7-6, 6-2 cu Ana Konjuh (88 WTA)

Tur 2: 6-2, 6-4 cu Shuai Zhang (49 WTA) / 7-5, 7-5 cu Kaia Kanepi (70 WTA)

Tur 3: 6-0, 6-1 cu Sara Sorribes Tormo (41 WTA) / 5-7, 7-6, 6-4 cu Naomi Osaka (3 WTA)

Optimi: 6-2, 6-1 cu Shelby Rogers (43 WTA) / 4-6, 7-6, 6-2 cu Angelique Kerber (17 WTA)

Sferturi: 6-3, 6-4 cu Belinda Bencic (12 WTA) / 6-3, 3-6, 7-6 cu Elina Svitolina (5 WTA)

Semifinale: 6-1, 6-4 cu Maria Sakkari (18 WTA) / 7-6, 4-6, 6-4 cu Aryna Sabalenka (2 WTA)

Factual, traseul Emmei Răducanu a fost cu 18 poziții WTA mai ușor, dacă este să ne referim la valoarea adversarelor întâlnite prin prisma poziției ocupate în ierarhia mondială. Media locurilor ocupate în WTA de oponentele Emmei Răducanu rezultă poziția 48, în vreme ce media adversarelor învinse de Leylah Fernandez este de numai 30.

Bookmakerii o văd favorită la câștigarea trofeului pe Emma Răducanu, cotând-o cu 1,56 la victorie, în timp ce Leylah Fernandez are o cotă de 2,45 pentru a-și trece în palmares primul titlu de mare șlem.

Emma Răducanu se află la a doua participare într-un turneu de mare șlem, după ce în vara acestui an a debutat cu succes la Wimbledon, unde a ajuns până în optimile de finală, în vreme ce Leylah Fernandez își consumă a doua participare la US Open, anul trecut sfârșind eliminată în runda a doua competițională.

Ahhh final four feeling!! I can’t believe it. ????

Thank you all, see you out there tomorrow under the lights???? pic.twitter.com/AkHshFgrxH — Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) September 8, 2021

Cum anticipează Emma Răducanu și Leylah Fernandez finala US Open 2021



”Sunt în stare de șoc, dar să știți că nu există presiune pe mine! Probabil cea mai mare realizare a mea în tenis de până acum e că am câștigat un turneu ITF în Pune, acum doi ani. Asta însă nu se compară cu finala US Open, care e, de departe, cea mai mare reușită a mea. Nu vreau să mă hazardez, dar o să dau tot ce am în finala de sâmbătă,” a fost declarația intrigantă făcută de sportiva britanică cu origini românești după semifinala câștigată în fața Mariei Sakkari, 6-1, 6-4.

”Nimic nu e imposibil. Tatăl meu mi-a spus mereu că potențialul meu nu are limite și că fiecare persoană care mă cunoaște știe cât de departe pot să merg. În fiecare zi muncesc din greu pentru a reuși performanțe ca aceasta. Mă bucur că totul funcționează. Au fost și momente dificile, dar cred că fac lucruri incredibile. Tot ce se întâmplă e magic. Dincolo de rezultate, joc foarte bine și mă distrez pe terenul de tenis,” a spus Leylah Fernandez în conferința de presă organizată după victoria în trei seturi bifată contra numărului 2 mondial, Aryna Sabalenka, scor 7-6, 4-6, 6-4.