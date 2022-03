Probleme de sănătate pentru Darren Cahill: fostul antrenor al Simonei Halep a încheiat brusc colaborarea cu Amanda Anisimova

Vestea șocantă, apărută de nicăieri în circuitul WTA în ultimele zile este despărțirea dintre Darren Cahill și noua sa elevă, Amanda Anisimova (20 de ani, 43 WTA).

Potrivit jurnalistului american, Ben Rothenberg, fostul antrenor al Simonei Halep a fost cel care a decis întreruperea colaborării, întrucât a ajuns într-o stare de epuizare și nu se consideră capabil să continue un angajament de o asemenea intensitate.

Darren Cahill o antrena pe Amanda Anisimova încă din fazele incipiente ale actualei stagiuni, în care a condus-o până în faza optimilor Openului Australian, turneu în care Anisimova le-a eliminat pe Naomi Osaka și Belinda Bencic.

Se pare însă că perioada de probă nu va fi confirmată de un contract pe termen lung.

Încetarea abruptă a relației de antrenor-jucătoare între Darren Cahill și Amanda Anisimova nu are legătură cu jucătoarea americană, i-ar fi spus Darren Cahill contributorului New York Times.

Potrivit lui Ben Rothenberg, Darren Cahill a avut dificultăți în a gestiona interdicțiile pandemice de călătorie, iar perioadele petrecute în carantină l-ar fi ajuns din urmă.

În continuare, Darren Cahill se va întoarce în Australia pentru a se odihni, iar Amanda Anisimova își va continua parcursul în sezonul nord-american, alături de Hleb Maslau și Rob Brandsma în loja sa.

În primul meci jucat la Indian Wells, Amanda Anisimova a jucat un tenis convingător, trecând de compatrioata Emma Navarro, scor 6-2, 6-2.

