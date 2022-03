Prima reacție a Simonei Halep, după ce Darren Cahill a devenit liber de contract: „Vorbim des, nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul”

Deși a debutat cu victorie pe tabloul principal al turneului WTA 1000 de la Indian Wells, Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) nu se consideră aproape de potențialul său maxim.

Înfrângerile dureroase suferite în Orientul Mijlociu par să o fi convins pe jucătoarea din România de nevoia sa de a-și angaja un antrenor, cu toate că, potrivit propriilor spuse, Morgan Bourbon (29 de ani) e primul antrenor al Simonei Halep care este mai tânăr decât ea.

În primul meci jucat la Indian Wells, sub privirile noului antrenor, Simona Halep a trecut de Ekaterina Alexandrova, scor 6-2, 4-6, 6-4. Halep a vorbit despre fostul său antrenor, devenit între timp liber de contract, după încheierea bruscă a colaborării cu Amanda Anisimova.

Simona Halep: „Darren Cahill m-a împins să merg la Academia Mouratoglou.”

„Am fost Academia Mouratoglou înainte să vin aici, am un antrenor și un sparring partner cu mine. Darren m-a împins să merg acolo, îl respectă mult pe Patrick Mouratoglou și mi-a zis că ar fi cea mai bună alegere cu mine. A fost o săptămână grozavă. Atmosfera e foarte plăcută. Am luat de acolo ce aveam nevoie. În plus, era și aproape de acasă.

Cu Morgan lucrez de o săptămână. E de treabă, știe tenis, dar nu pot spune mai multe. Încerc să-l cunosc mai bine. Vorbim mult, pentru că încă nu ne știm. Eu am o rutină pe care vreau s-o păstrez, iar el s-a adaptat. Eu îl ascult când era ceva de spus. Nu am avut niciodată un antrenor mai tânăr decât mine. E prima dată. Îmi place să lucrezi cu antrenor mai în vârstă pentru că au mai multă experiență, dar acum e ceva nou și interesant. Vom vedea ce va fi,” a declarat Simona Halep în conferința de presă organizată după meciul cu Ekaterina Alexandrova.

Am vrut să stau fără antrenor, am făcut asta la două turnee, dar este destul de greu. Nu e ușor să ajustezi antrenamentele, iar înainte de meciuri e greu să fii singură. E mai profesionist să am pe cineva cu mine, dar acele două turnee m-au făcut să văd unde sunt și să vad ceea ce îmi trebuie. La Academie am văzut că am nevoie de un antrenor, e bine să ai lângă tine pe cineva care știe tenis”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep: „Nu sunt aproape de cel mai bun nivel, dar muncesc din greu și am un plan.”

„Sincer, nu sunt aproape de cel mai bun nivel. Muncesc din greu, lucrez și am un plan. Din punct de vedere fizic, sunt foarte bine. E doar o chestiune de timp până când voi ajunge la nivelul la care am fost. Nu mă stresez.

Cu siguranță, Darren (Cahill) a fost persoana cea mai importantă pentru cariera mea. Dar cred că fiecare antrenor a contribuit la jocul meu, la cariera mea. Eu și Darren suntem prieteni foarte apropiați, vorbim. Îl respect foarte mult, mă respectă, este o colaborare foarte frumoasă, dar mai mult decât atât este o prietenie. Nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul, sunt fericită că-mi este alături,” a completat Simona Halep, în fața jurnaliștilor americani.