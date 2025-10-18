GALERIE FOTO Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului WTA 250 de la Osaka: ce premiu de consolare va încasa

Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului WTA 250 de la Osaka: ce premiu de consolare va încasa
Marcu Czentye
Visul unei finale românești la Osaka a fost spulberat.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA) a fost eliminată de canadianca Leylah Fernandez (23 de ani, 27 WTA), în semifinalele competiției WTA 250 de la Osaka.

Partida s-a încheiat scor 6-1, 2-6, 6-4, în ciuda unui set secund în care jucătoarea din țara noastră nu și-a pierdut serva și a obținut două break-uri.

Sorana Cîrstea, eșec în trei seturi, după două ore de joc

În setul decisiv, Cîrstea a avut avantajul break-ului încă o dată, desprinzându-se la 3-1, dar a fost egalată la trei de Fernandez.

La prima oportunitate de a închide meciul, Leylah Fernandez nu a ezitat; în ultimul act al întrecerii, canadianca ar putea să o întâlnească pe Jaqueline Cristian.

Sorana Cîrstea încasează peste zece mii de euro, în Japonia

€10,300 este valoarea premiului cu care Sorana Cîrstea se va mulțumi în urma parcursului de la Osaka, în care a legat trei succese, dintre care două, obținute în meciuri de trei seturi.

În clasamentul mondial, Cîrstea urcă două poziții și ajunge pe locul 49, urmând să revină în top 50 WTA la nici două luni de la momentul în care se afla în afara top 110 WTA.

