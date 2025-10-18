Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA) a fost eliminată de canadianca Leylah Fernandez (23 de ani, 27 WTA), în semifinalele competiției WTA 250 de la Osaka.

Partida s-a încheiat scor 6-1, 2-6, 6-4, în ciuda unui set secund în care jucătoarea din țara noastră nu și-a pierdut serva și a obținut două break-uri.

Sorana Cîrstea, eșec în trei seturi, după două ore de joc

În setul decisiv, Cîrstea a avut avantajul break-ului încă o dată, desprinzându-se la 3-1, dar a fost egalată la trei de Fernandez.

La prima oportunitate de a închide meciul, Leylah Fernandez nu a ezitat; în ultimul act al întrecerii, canadianca ar putea să o întâlnească pe Jaqueline Cristian.

