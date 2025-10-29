Sorana Cîrstea (35 de ani, 45 WTA) s-a calificat în sferturile de finală ale competiției WTA 250 de la Hong Kong, unde va avea ocazia celei de-a doua întâlniri, în mai puțin de două săptămâni, cu Leylah Fernandez.

Jucătoarea canadiană cu origini ecuadoriene și filipineze a învins-o pe româncă în penultimul act al întrecerii de la Osaka, scor 6-1, 2-6, 6-4.

Sorana Cîrstea, la o victorie de o nouă semifinală, în circuitul WTA

Miza duelului din sferturile turneului WTA 250 de la Hong Kong trece dincolo de premii; Sorana Cîrstea ar urma să primească $11,970, în caz de victorie, dar și garanția unui nou salt în ierarhia mondială.

Cu o victorie împotriva nord-americancei, Sorana Cîrstea ar urca până pe locul 41 în clasament.

