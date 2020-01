Rumanule, ti-au fugit romancele! Mihai Mironica, dupa ce Halep si Begu nu vor juca la Fed Cup

Ion Tiriac obisnuia sa foloseasca aceasta forma arhaica, “ruman”. Cu vorba lui apasata, directa, acest cuvant capata un sens greu, exprima si mai bine legatura cu acest pamant primit de la inaintasi.

Rumanul Tiriac este presedintele Federatiei Romane de Tenis. O federatie care a vazut neputincioasa cum am decazut dramatic la organizarea de mari evenimente de tenis. Federatie care mai are insa acest eveniment major de patronat, o intalnire de FED Cup.

Inaintea infruntarii cu echipa Rusiei in FED Cup, jucatoarele au dat insa bir cu fugitii, ca tot suntem la “rumani”. Simona Halep si Irina Begu au spus ca nu vin sa joace. Sorana Cirstea si-a luat de mai mult timp jucariile si a plecat bosumflata acasa, geloasa pe stralucirea lui Halep, enervata ca Begu ii luase fata si pentru locul 2 in echipa.

Dinspre rumanul Tiriac, vine o liniste asurzitoare in acest context. Auzim doar ca incepe un proiect imobiliar urias in Bucuresti. Bine, daca ii disparea trei sferturi din tabloul de la Madrid, turneul pe care il patroneaza pe persoana fizica, atunci facea ca Iranul recent. Ma refer la vaiete si tunete verbale, nu la altceva. Tiriac este DJ-ul lui Halep la evenimente omagiale, nu poate spune o silaba despre aceasta decizie a ei. Nu auzim nimic despre faptul ca n-o avem in echipa pe Sorana care a invins-o la Australian Open pe Barbora Strycova cu 32 de lovituri direct castigatoare si a chinuit-o pe Cori Gauff in decisiv. Nici despre dezertarea lui Begu nu auzim nimic. Probabil capitanul nejucator Segarceanu a primit sugestia sa le sune pe Irina Spirlea, pe Ruxandra Dragomir, poate vor sa mai iasa la un tenis.

Daca Nastase, Tiriac si inca un jucator important anuntau ca nu vor sa vina la o intalnire importanta de Cupa Davis, iesea un mare tambalau chiar si in inghetatul comunism in care nu se rostea nimic. Acum, Tiriac, cel degraba rostitor de chestii dure in toate domeniile, pune o frumoasa batista pe tambal fix in ograda lui, echipa de FED Cup.

Ioan Chirila a scris o carte nemuritoare despre povestea de mare dramatism a finalelor ratate de Tiriac si Nastase in Cupa Davis si nu despre turnee pe unde-si mai faceau cei doi banii. Acum, Halep, Cirstea, Begu aleg sa dezerteze pentru motive meschine, banesti sau de orgoliu, decat sa fie in fata miilor de romani care ar fi trait la paroxism meciurile lor. Campioana ipocriziei ramane Simona Halep care trateaza culorile Romaniei cu fundu’ terenului ca si la intalnirea din Canada, ca si la Jocurile Olimpice de la Rio, dar care e disperata sa poarte drapelul la Jocurile de la Tokyo, onoare ce ar trebui rezervata unui roman ce nu da bir cu fugitii pentru arginti.

Dar rumanul Tiriac e linistit. O va avea pe Halep la Madrid, in casa lui magica. Aici e doar casa de la tara.