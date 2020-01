Klopp ataca un monument! Mihai Mironica dupa clasicul Angliei, Liverpool vs Manchester United

"United nu va cadea niciodata asa cum i s-a intamplat lui Liverpool"...

In spatele cantecelor fanilor lui Liverpool de dupa golul lui Salah, se aude ecoul acestei premonitii a lui Giggs de pe vremea cand United isi privea de sus eterna rivala. Idolul galez de pe Old Trafford nu si-a imaginat vreodata ca va vedea asa ceva, United cu 30 de puncte sub Liverpool dupa 23 de etape dintr-un sezon. O, si Liverpool a jucat doar 22 de meciuri...

Pe Anfield, a venit la acest clasic al Angliei si Sir Alex Ferguson. Scotianul care o prelua pe United acum 34 de ani si care a spus ca cea mai mare provocare a lui a fost s-o doboare “naibii” pe Liverpool de pe piedestal. United avea, la venirea lui Ferguson, 7 titluri de campioana, Liverpool, 16. La abdicarea lui Ferguson, United avea 20 de titluri, Liverpool 18 si misiunea istorica era indeplinita.

Ferguson a vazut cum mostenirea sa este in pericol. Un neamt la fel de indarjit cum era el acum 30 de ani este in misiune: s-o dea jos pe United de pe piedestal. Dupa victoria de duminica a echipei lui Klopp, 2-0 cu United, chiar si Ferguson sau cei mai fanatici suporteri ai diavolilor rosii au inceput sa accepte mesajul din cantecul cormoranilor: "credeti-ne, vom castiga titlul!" Si asta desi mai sunt 45 de puncte in joc pana la finalul sezonului...

United are in continuare avantajul banilor, un argument esential in aceasta inclestare a colosilor fotbalului. United ofera cele mai mari salarii din Premier League, iar majoritatea titularilor sai au costat mai mult decat omologii lor pe post de la Liverpool. Va fi acest scut al banilor suficient pentru a proteja mostenirea lui Ferguson? Raspunsul pare a fi, deocamdata, intr-o alta parte a orasului Manchester si nu la Old Trafford. Doar Pep Guardiola si a sa City pot proteja recordul lui Ferguson in sezonul viitor.

Golurile cu care a invins-o Liverpool pe United, singura echipa din Premier League care-i rezistase anterior bandei lui Klopp in acest sezon, sunt pline de semnificatii. Van Dijk nu poate fi blocat la primul gol de Maguire, cel care artificial i-a luat locul olandezului in postura de "cel mai scump fundas din lume". Este imaginea faptului ca uneori sumele de transfer nu pot ascunde adevaratele decalaje de valoare. Iar al doilea gol, cand un portar prefera sa incerce o pasa decisiva unei trageri de timp, intruchipeaza atat de bine mentalitatea acestui grup al lui Klopp. Automat mi-au venit in minte tragerile de timp ale lui Tatarusanu de la inaugurarea Arenei Nationale desi un egal cu Franta nu ajuta la nimic, doar victoria fiind cea care servea atunci Romaniei.

Pe vremea cand era jucatorul lui Ferguson, actualul manager al lui United, Solskjaer, era supranumit "ucigasul cu fata de copil”. Acum, Premier League este bantuita de un "ucigas" cu semnalmente "mature": barba, ochelari si sapca. Si un inefabil accent nemtesc.