Fotbalistii buni, dar nu la fotbal! Mihai Mironica, despre situatia jucatorilor romani care "fac" banca in campionatele externe

Gica Hagi a fost singurul om din fotbalul romanesc care a dat comunicat de presa in care a infierat faptul ca nu-i sunt convocati jucatorii la nationala. Imediat selectionerul Contra s-a executat si i-a adus pe fotbalistii lui Hagi in nationala.

Acum, Hagi traverseaza Europa in speranta de a-si vedea fiul jucand pentru faimoasa Genk, echipa pentru fanii romani in trecut cam totuna cu Gent, ca in faimosul banc cu blonda care se intreba cum se spune corect, Iran sau Irak. Si, desi Gica Hagi bate drumul pana in Belgia sau pana la Liverpool, unde a mai jucat Genk, antrenorii parca dinadins nu vor sa-l bage pe Ianis pe teren. Fie ca era belgianul de la inceputul sezonului sau neamtul de acum.

Gica Hagi ar mai da si acum un comunicat de presa ca sa-i fie bagati in teren jucatorii umflati de el, de selectioneri, de presa, rezerve sau nici macar rezerve cu care a impanzit Europa: Ianis, Marin, Baluta, Dragus, Manea, Ganea. El ar da comunicat, dar stie ca presa de acolo nu e cea obedienta de aici. Acolo presa scrie transant despre Ianis si Marin ca sunt niste tepe pentru noile lor echipe, iar despre ceilalti nu scrie nimic pentru ca nu exista. Iar antrenorii de acolo nu tremura daca Regele din Ovidiu spumega. Cand Hagi inventa tot felul comploturi ale managerului Fiorentinei impotriva lui Ianis, antrenorul echipei din Florenta a declarat simplu: Ianis nu a jucat pentru ca nu era suficient de bun.

Situatia cea mai ridicola este a lui Baluta. Cand Brighton l-a cumparat de la Viitorul, a aparut informatia ca jucatorul este luat pentru echipa de tineret a clubului englez. Situatia era jenanta, era vorba de un jucator ce devenea titular in nationala de seniori a Romaniei. S-a infirmat cu manie proletara acea informatie de diverse voci de la Viitorul. Sezonul acesta a confirmat insa ca Baluta a fost luat pentru o echipa de tineret a unui club de la periferia Premier League. Nici macar in aceste zile, cand Brighton joaca doua meciuri in 48 de ore, cand antrenorul schimba 7 titulari de la un meci la altul, Baluta nu prinde nici macar banca de rezerve. Nu s-a mai intamplat o situatie mai caraghioasa in istoria nationalei Romaniei cand un titular care joaca integral in meciuri oficiale cu Spania si Suedia sa nu prinda nici macar banca de rezerve o jumatate de an in campionat. Cineva a luat o decizie absurda, fie selectionerul Romaniei, fie managerii lui Brighton. Cred ca stim cu totii care e raspunsul...

Gica Popescu spune ca Baluta e de echipe mai bune decat Brighton. Dar cand vezi ce pot face mijlocasii centrali ai lui Brighton, Propper, Bissouma sau Mooy, si in atac si in aparare, intelegi de ce un fotbalist cu limitele tehnice ale lui Baluta, care nu are o abilitate deosebita in constructia jocului, nu are nicio sansa la echipa de club.

Cand Gica Hagi sau Gica Popescu erau jucatori, nu aveau nevoie de un tata sau un “unchi” sa joace in locul lor la microfoanele televiziunilor. Vorbea pentru ei jocul formidabil din teren. Am ajuns insa sa avem mai mult un fotbal din vorbe si nu din pase, driblinguri si goluri.