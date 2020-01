"Cui i-ai lasat, tu, Piti?" Mihai Mironica dupa SOCUL ZILEI in Romania: "Nu-i mai ramane decat sa apeleze la schema Hagi, sa-si faca propria echipa!"

E adevarat, chiar si Victor Piturca mai imbatraneste, a ajuns si el la 63 de ani.

Dar varsta nu i-a astamparat pornirile, este in continuare iute la manie, se supara repede si iremediabil. A lucrat putin in ultimii ani, are mandate scurte, e mofturos, e copilul care-si ia jucariile si pleaca.



Victor Piturca s-a suparat ca nu i-a fost adusa o jucarie noua, Dan Nistor, si a plecat de la Craiova. Vestea buna e ca, de aceasta data, nu se mai desfiinteaza o Universitate dupa plecarea din orasul in care Piti a adus si speranta, si moartea fotbalistica.

E greu de inteles de ce Piti s-a pripit atat de tare cu aceasta autoimpunere a castigarii campionatului in actualul sezon. Se grabea undeva, nu mai exista si stagiunea viitoare, de exemplu? O atitudine in contrast cu experienta sa. Sa vii dupa cateva etape de la anuntarea acestui obiectiv atat de indraznet si sa spui ca, de fapt, ti-ai dat seama ca nu ai jucatori cu care sa obtii trofeul... Putea sa ne intrebe si pe noi si nu se mai amagea asa.

Jurgen Klopp, cel mai de succes antrenor din lume in acest moment, a aratat ca nu se face asa. Klopp a venit la Liverpool si a cerut o perioada de gratie de 4 ani. Si a inceput sa construiadca temeinic fara a-si impune singur termene din acestea, fanteziste. Liverpool este ca si Craiova, un nume urias care n-a mai castigat titlul de o eternitate. Dar acolo s-a inteles ca pana si Klopp are nevoie de timp. Piturca si-a refuzat aceasta resursa, timpul.

Antrenorii care au un nume atat de sonor au aceasta abilitate de a genera energii puternice in jurul lor. La presiunea lui Piturca, s-a achizitionat cel mai scump gazon din Liga 1. Tot in acest sezon, s-a produs cea mai scumpa achizitie de jucator din istoria clubului. Dar Piti tot nu a fost multumit. A batut cu pumnul in masa si in aceasta iarna. L-a dorit direct pe cel mai bun fotbalist din Liga 1, Nistor. N-a iesit si capriciosul Piturca a plecat. Nu prea vezi asa ceva in fotbalul nostru sau de aiurea.

La cum se deruleaza lucrurile cu cariera lui Piti, nu-i mai ramane decat sa apeleze la schema Hagi: sa-si faca propria echipa. Si pentru ca Piti a spus ca el nu vrea sa construiasca jucatori, echipe, a lui sa se cheme Prezentul. Daca nu, mi-e ca se pensioneaza inainte de termen. Cine-l mai ia cu ifosele astea in Liga 1? Ca sa nu mai zic in strainatate acolo unde trebuie sa se prezinte cu un CV in care nu s-a mai petrecut ceva notabil de un deceniu.

Bine, ar mai fi varianta cu incorporarea in armata. Cum, care armata? Aia care, atunci cand lumea fierbe sub amenintarea unei conflagratii majore, ea viseaza sa promoveze in Liga 3,2,1... La fotbal. Piti, ca pe vremuri, dau aia un ordin si-l incorporeaza pe Dan Nistor sau pe cine mai vrei tu...