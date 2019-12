"Bun ramas la noi in celula..." Mihai Mironica despre cum VISUL lui Petrescu se va PRABUSI 'in celula' din Romania!

Dictatorul Dan Petrescu a repus lucrurile la punct. A oprit avalansa de victorii a Astrei, a recastigat pozitia de lider in Liga 1, habitatul natural al Bursucului.

Va incheia probabil anul pe tron dupa vizita pe care o va face in ultima etapa in El Dorado-ul punctelor, la Voluntari.

Dupa 10 ani de la vremurile de glorie ale Unirii Urziceni, am reintrat in Zodia Bursucului. CFR Cluj, sub cravasa cazonului Petrescu, a acaparat anul 2019. Castigatoare a campionatului, calificare in primavara europeana din februarie, concept firesc in noile realitati climatice, final de an pe primul loc in Liga 1. Petrescu este omul anului si pentru ca orice performanta internationala la seniori este mai relevanta, mai consistenta decat orice se reuseste in “Under World”, lumea nationalelor cu U in fata.

Si a venit momentul pentru marele “dar”. Nu darul de Craciun, ci “darul” care umbreste cariera lui Dan Petrescu. “Dar” Petrescu nu-si va putea implini potentialul, cariera de antrenor acolo unde a stralucit ca jucator, acolo unde a devenit cel mai mare “Doi” din istoria lui Chelsea. Si aseara, cu Astra, am mai avut o explicatie pentru acest blocaj de destin. Cand tanarul Costache a ratat o uriasa ocazie de gol, la 1-0 totusi pentru CFR, Petrescu a aruncat spre jucatorul sau un potop de sudalmi, insotite de gesturi de fundul curtii cum mai vezi in liga a patra, acolo unde armata romana da piept cu tot felul de sate obscure din Baragan.

Cand Cosmin Contra a asortat niste injuraturi neaose la niste gesturi de tzatza a fotbalului si le-a livrat pe toate catre George Puscas in meciul cu Norvegia, s-a nascut un val de revolta nationala. Cand Dan Petrescu face fix acelasi lucru, nu mai declanseaza nici macar o ridicare de spranceana in public. Petrescu a reusit sa banalizeze nu doar performanta, dar si grotescul, lipsa de orice farama de respect, grosolania de mahala.

Dan Petrescu, visezi la Chelsea, dar vei ramane aici, cu noi, in celula. La Chelsea merge Frank Lampard care, atunci cand rateaza Abraham o ocazie “la fel de uriasa” in Supercupa Europei, nu-si ingroapa tanarul atacant sub un morman de imprecatii. Dane, vei mai fi abordat de prin Rusia, aia “rurala”, gen Soci, nu de la Moscova sau Sankt Petersburg. Sau de prin China, dar si aia periferica, nu cea “imperiala”. Pentru ca esti un antrenor bun, foarte bun, dar nu ai clasa. Pentru ca niciun grup de mari fotbalisti din Londra, Paris, Madrid sau Milano nu ar accepta ghiolbaniile care-s inca privite drept firesti printre ciulinii Baraganului sau pe dealul din Gruia.