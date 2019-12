Lacatus inca mai crede ca sta de vorba cu Ceausescu in ‘86! Mihai Mironica, dupa ce Lacatus a declarat ca FCSB nu va primi permisiunea sa se intoarca in Ghencea

Marius Lacatus a afirmat pe Digisport ca el nu crede ca FCSB va primi permisiunea de a juca pe noul stadion construit in Ghencea.

Marius Lacatus este un exponent clasic al ipocriziei din fotbalul romanesc. A fost platit de clubul lui Gigi Becali ca antrenor si presedinte si a spus in toti acei ani ca acea echipa este Steaua cea dintotdeauna. Apoi, a inceput sa spuna ca nu mai este Steaua, desi in fiecare secunda incepand din anul 2003 el a stiut cum a fost cu trecerea Stelei de la Ministerul Apararii la Viorel Paunescu si apoi la Gigi Becali, o echipa care nu si-a incetat existenta nicio clipa in toti acei ani. Este acelasi fenomen al ipocrizei manifestat in cazul lui Victor Piturca, Stefan Iovan, Adrian Bumbescu, Florin Talpan, peluzari, cu totii sustinand ani in sir un lucru despre Steaua pentru ca apoi sa intoarca armele, specializare la care armata romana e campioana mondiala.

Marius Lacatus a povestit din nou ca nu avea voie sa aiba plete cand a mers la Ceausescu dupa cucerirea Cupei Campionilor in 1986. Chiar daca Lacatus avea in ‘86 plete de rebel, el demostreaza in prag de 2020 ca, de fapt, este incremenit in epoca satrapilor rosii. Inca isi imagineaza ca in tara asta exista niste stapani, niste dictatori care decid dupa bunul plac pe banii publici.

Marius Lacatus, stadionul din Ghencea este construit din bani publici. Nici dupa atatia ani de trait in Spania nu ai inteles ca stapanii banilor publici sunt contribuabilii si nu niste administratori din aparatul de stat. Acel stadion este construit din banii tuturor romanilor, bine, nu stiu daca si din banii tai, pentru ca probabil esti cetatean spaniol si platesti taxe statului spaniol. Cei care au platit pentru construirea acestui stadion au dreptul sa ceara folosirea lui contra unei chirii. Iar administratorii sunt obligati sa faca aceasta arena profitabila incasand cat mai multe chirii posibil.

Sigur, Marius Lacatus, tu esti doar unul din multii care si la 30 de ani de la caderea tatalui prietenului tau, Valentin Ceausescu, inca isi imagineaza ca e firesc sa existe dictatori pe bani publici. Asa s-a intamplat si la Cluj, si la Craiova cand s-a pus problema accesului la stadioane ridicate din banii tuturor contribuabililor din Romania.

Recent, in Bulgaria, un artist a creat o sculptura care simbolizeaza comunismul ce rezista si dupa 30 de ani in fiinta multora dintre cetateni. Marius Lacatus este o astfel de metafora.