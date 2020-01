"Cel mai tare sprint din istorie!" Mihai Mironica dupa spectacolul Tottenham - Liverpool

A stiut Jose Mourinho ce spune cand a declarat inaintea infruntarii cu Liverpool ca va fi vizitat de cea mai buna echipa din lume.

Numai o masinarie fara egal cum este cea asamblata de Jurgen Klopp putea stabili acest record al intregii istorii a campionatului Angliei, confirmat dupa succesul cu Tottenham. Nimeni, de la infiintarea primei ligi engleze care se pierde in negura vremurilor, in 1888, si pana acum, nu a avut linia de clasament pe care o detine in aceasta stagiune Liverpool, 21 de meciuri, 20 de victorii si un egal.

Liverpool a castigat Champions League, Supercupa Europei, Campionatul Mondial al cluburilor, dar marea misiune pentru care a fost adus acest feldmaresal al fotbalului, Jurgen Klopp, recastigarea titlului in Premier League, pare a fi o misiune foarte aproape de indeplinire chiar si in viziunea marelui inamic, Pep Guardiola. Deja din finalul anului trecut, incredibila situatie, casele de pariuri au inceput sa plateasca biletele pe care se mizase “Liverpool campioana in 2020”. Fantastic cum vizionarul Klopp a cerut 4 ani de gratie pentru a construi echipa de titlu in Premier League si, cu proverbiala precizie nemteasca, el livreaza ce a promis in 2015. Dupa 4 sezoane intregi cu Klopp la conducere, Liverpool incheie o asteptare de 30 de ani pentru un nou titlu de campioana a Angliei.

Si acest ritm infernal, fara precedent, cu 20 de victorii si un egal in primele 21 de partide din campionat, nu este impus de banda lui Klopp intr-o liga in care Liverpool alearga singura. Din contra, acest record uluitor vine in cel mai stralucitor moment din istoria campionatului Angliei, intrecere care a dat ambele finaliste si in Champions League, ambele finaliste si in Europa League.

Liverpool nu primeste vreun gol in ultimele 6 partide desi ii lipsesc doi fundasi centrali si cel mai bun mijlocas defensiv din lot, Fabinho, cu totii accidentati. Liverpool are aceasta serie fantastica de victorii fara sa aiba vreun golgeter care sa se detaseze in clasamentul marcatorilor din Premier League. Pericolul vine din toate partile pentru echipa aflata in fata masinariei lui Klopp. Liverpool nu a facut niciun transfer major la inceputul sezonului. Klopp isi terminase de asamblat capodopera. Liverpool are un prim 11 din jucatori aflati la varsta ideala pentru marea performanta. Singurul intrus foarte tanar in acest grup de jucatori este Alexander-Arnold, dar el este deja cel mai bine cotat fundas din lume.

Ce combinatie ideala... Patronat american, creier german, genialitate africana, savoare braziliana, fibra englezeasca, clasa olandeza. Liverpool, cea mai galonata echipa din istoria traditionalistului fotbal englez, s-a reinventat pentru secolul 21.